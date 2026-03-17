सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को होगी विजयपुर विधायक मामले की सुनवाई, कांग्रेस के पास 4 दिन का बचेगा वक्त

MP Politics News: मध्य प्रदेश की सियासत में 19 मार्च का दिन अहम रहने वाला है. क्योंकि इस दिन विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन शून्य होने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है. आपराधिक रिकॉर्ड छुपाने के मामले में एमपी हाईकोर्ट ने विजयपुर से कांग्रेस विधायक मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन को शून्य घोषित करते हुए दूसरे नंबर पर रहने वाले पूर्व मंत्री रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया था. लेकिन, बाद में एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर पीठ ने मुकेश मल्होत्रा को राहत देते हुए 15 दिन का समय दिया है. जिसके बाद कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है.

मुकेश मल्होत्रा के पास बचेगा 4 दिन का समय

खास बात यह है कि 9 मार्च को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने विजयपुर विधायक मामले में सुनवाई की थी. जिसके बाद उन्हें 15 दिन का समय दिया गया था. ऐसे में 24 मार्च के दिन यह समय सीमा खत्म हो रही है. इसलिए 19 मार्च को जो सुनवाई होनी है. उसमें अगर विजयपुर विधायक मुकेश मल्होत्रा को राहत नहीं मिलती है तो फिर उनकी विधायकी जा सकती है. दरअसल, एमपी हाईकोर्ट ने मुकेश मल्होत्रा के निर्वाचन पत्र में आपराधिक मामलों को छिपाने की बात सही पाई थी. जिस पर ग्वालियर बेंच के जस्टिस जी.एस. अहलूवालिया ने बड़ा फैसला सुनाते हुए न केवल विधायक की विधायकी को शून्य घोषित कर दिया बल्कि उनके स्थान पर दूसरे नंबर पर रहने वाले रामनिवास रावत को विधायक घोषित कर दिया था.

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एमपी हाईकोर्ट ने यह पाया था कि विजयपुर उपचुनाव 2024 में मुकेश मल्होत्रा ने जो नामांकन जमा किया था. उसमें 4 क्रिमिनल केस की जानकारी दी थी. जबकि असल में उनके खिलाफ 6 मामले दर्ज थे. जिसमें से 2 मामलों की जानकारी उन्होंने निर्वाचन में नहीं दी थी. ऐसे में इस मामले को हाईकोर्ट ने प्रक्रिया का उल्लंघन माना था. ऐसे में दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के रामनिवास रावत को विधायक घोषित करने का आदेश दिया था.

विवेक तन्खा होंगे मुकेश मल्होत्रा के वकील

दरअसल, हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच के फैसले के तुरंत बाद मुकेश मल्होत्रा ने हाईकोर्ट में एक आवेदन दिया और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए समय मांगा था. जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए 15 दिन का समय दे दिया था. ऐसे में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील विवेक तन्खा और अभिषेक मनुसिंघवी इस मामले में मुकेश मल्होत्रा का केस लड़ेंगे. मुकेश मल्होत्रा को अगर विधायकी बचानी है तो उन्हें 20 मार्च तक सुप्रीम कोर्ट से हाईकोर्ट के फैसले पर स्टे ऑर्डर लेना होगा. अगर सर्वोच्च न्यायालय हाईकोर्ट का फैसला पलटता है तो फिर मुकेश मल्होत्रा की विधायकी बच सकती है.

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