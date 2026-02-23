हेमंत कटारे का बड़ा बयान, 'मैंने इस्तीफा वापस नहीं लिया है, पार्टी मेरे लिए मां समान'

MP Politics News: कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष के पद से दिया इस्तीफा वापस नहीं लिया है. सोमवार को भोपाल पहुंचे हेमंत कटारे से जब उनके इस्तीफे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बात पार्टी के अंदर उचित प्लेटफॉर्म पर रखी है, लेकिन इस्तीफा वापस नहीं लिया है. इससे पहले शनिवार को पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा था कि हेमंत कटारे का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है और वह उपनेता के पद पर बने रहेंगे. हेमंत कटारे ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पार्टी छोड़ने की बातों को अफवाह बताया था.

पार्टी मां के समान है: हेमंत कटारे

हेमंत कटारे विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होने के लिए सोमवार को अटेर से भोपाल पहुंचे. इस दौरान जब उनसे इस्तीफे को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस विधायक ने कहा, 'हमारे संगठन मंत्री जिम्मेदार पद पर हैं. मैं उन्हें अपनी बात लिखकर दे चुका हूं. मैंने अपनी बात पार्टी के अंदर उचित प्लेटफॉर्म पर रखी है. मैंने इस्तीफा वापस नहीं लिया है. पार्टी जो भी निर्णय लेगी, वह मेरे लिए शिरोधार्य होगा, क्योंकि पार्टी मेरे लिए मां समान है. मैं दबाव में काम नहीं करता हूं. मैं किसी व्यक्ति, दल या विभाग के दबाव में नहीं आऊंगा. मेरे पारिवारिक कारण हैं, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है. आप लोग इस पर भरोसा करें. वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार को लेकर हेमंत कटारे ने कहा कि वह उन्हें अपना बड़ा भाई मानते हैं, इसलिए किसी तरह की कयासबाजी नहीं होनी चाहिए.

क्यों लिया फैसला

उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देने को लेकर हेमंत कटारे ने कहा, 'सदन में स्थगन प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया जाता है. जनता के लिए रात-रात भर मेहनत करते हैं और उसे अस्वीकार कर दिया जाता है. यह सही नहीं है. राजस्व अधिकारियों द्वारा रिश्वत लेने के मुद्दे पर मैंने प्रश्न पूछा था, उसे भी रिजेक्ट कर दिया गया. मैंने मुरैना से संबंधित प्रश्न लगाया था, उसमें चार शब्द ज्यादा थे, इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया गया. जबकि सदन में आवाज उठाना मेरा मूलभूत अधिकार है। लंबे समय से मैं जनता को समय नहीं दे पा रहा हूं. पिछले दो दिनों से मैं कहीं समय नहीं दे पाया. जबकि सदन में भी विषयों पर चर्चा नहीं हो रही है. ऐसे में एक जगह पूरी तरह सक्रिय रहने के लिए मैंने इस्तीफा देने का निर्णय लिया.

बीजेपी पर साधा निशाना

इस दौरान हेमंत कटारे ने बीजेपी पर भी निशाना साधा. उन्होंने विधायक रामेश्वर शर्मा को लेकर कहा, 'रामेश्वर शर्मा को शब्दों का चयन करना नहीं आता. रामेश्वर भाई योग्य हैं, लेकिन उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, ऐसे में उनमें कुंठा आ गई है. मैं तो आपको कांग्रेस में आने का ऑफर देता हूं, ताकि आपका नंबर सीनियरिटी में आ जाएगा. लेकिन मेरे मन में कभी भी भाजपा में जाने का विचार नहीं आया है. भाजपा से नीतिगत लड़ाई लड़ने में मैं सबसे आगे मिलूंगा. मैं पद की लड़ाई नहीं लड़ता, बल्कि अपनी दमदारी और तैयारी से लड़ाई लड़ता हूं. मेरी नियुक्ति एआईसीसी से हुई है. वही मुझे हटाने और रखने की शक्ति रखते हैं.

बता दें कि हेमंत कटारे के उपनेता प्रतिपक्ष पद से दिए गए इस्तीफे को लेकर फिलहाल संशय बना हुआ है, क्योंकि इस मामले में कांग्रेस पार्टी की ओर से अब तक स्पष्ट बयान नहीं आया है. हालांकि शनिवार को जीतू पटवारी ने कहा था कि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है.

