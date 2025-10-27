Advertisement
MP-Politics

हेमंत खंडेलवाल ने दिए निगम-मंडलों में नियुक्तियों के संकेत, दिल्ली से बनेगी सूची!

Hemant Khandelwal: मध्य प्रदेश में संगठन विस्तार के बाद अब निगम मंडलों में लंबे समय से अटकी भर्तियों पर भी चर्चा शुरू हो गई है. बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी इस पर बड़ा बयान दिया है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 27, 2025, 02:43 PM IST
एमपी में जल्द हो सकती है निगम मंडलों में नियुक्तियां
MP News: मध्य प्रदेश में बीजेपी संगठन का विस्तार हो चुका है, जिसके बाद अब राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचल तेज हो गई है. माना जा रहा है कि नई प्रदेश कार्यकारिणी के गठन के बाद अब जल्द ही मोहन सरकार निगम मंडलों में भी नियुक्तियां करेगी. पार्टी सूत्रों के अनुसार बीजेपी नेतृत्व दिसंबर में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद इन नियुक्तियों पर निर्णय ले सकता है. इस बीच मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी इसके संकेत दिए हैं कि जल्द ही निगम मंडलों में नियुक्तियां हो सकती हैं.

हेमंत खंडेलवाल ने दिए संकेत 

एमपी बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों को लेकर संकेत दिए हैं, उनका कहना है 'अभी पदाधिकारी की घोषणा हुई है दूसरी नियुक्तियां भी जल्द होगी, सरकार और संगठन से जुड़ी सभी नियुक्तियों को समय पर भरा जाएगा, जल्द पूरी जानकारी दी जाएगी.' माना जा रहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद निगम मंडलों में नियुक्तियों की घोषणा की जा सकती है, जिसके लिए दिल्ली में भी बीजेपी आलाकमान के बीच मंथन होगा. बताया जा रहा है कि निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों पर दिल्ली से ही मुहर लग सकती है.  

बीजेपी बनाएगी समीकरण 
 
माना जा रहा है कि उन नेताओं को निगम-मंडलों में स्थान दिया जाएगा जो लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं लेकिन इस बार प्रदेश कार्यकारिणी की सूची में जगह नहीं बना पाए. जिस तरह से बीजेपी ने संगठन में कई नए चेहरों का मौका दिया है, इसी तरह बीजेपी निगम मंडलों में भी नई नियुक्तियां कर सकती हैं. नई कार्यकारिणी में जहां कई नए चेहरों को मौका दिया गया है, वहीं कुछ वरिष्ठ नेताओं को फिलहाल प्रतीक्षा में रखा गया है. पार्टी रणनीतिकारों का मानना है कि ऐसे नेताओं को आगे चलकर अन्य जिम्मेदारियां सौंपकर संगठन में संतुलन और अनुभव दोनों को बनाए रखा जाएगा. राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि सूत्र बताते हैं कि जिन सक्रिय नेताओं को कार्यकारिणी से बाहर रखा गया है, उनके नामों पर निगम-मंडल और आयोगों के पदों के लिए विचार किया जा रहा है. 

बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी कई सीनियर नेताओं को प्रचार में लगाया गया है, सीएम मोहन यादव भी लगातार बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार में जुटे हैं. ऐसे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में नियुक्तियों की घोषणा कर सकती है. 

