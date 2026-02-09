Advertisement
MP में निगम-मंडलों की नियुक्तियों पर हेमंत खंडेलवाल का बड़ा बयान, कब खत्म होगा इंतजार ?

MP Nigam Mandal Niyuktiya: मध्य प्रदेश में होने वाली निगम मंडलों की नियुक्तियों को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बडे़ संकेत दिए हैं, जिसके बाद राजनीतिक हलचल तेज होना शुरू हो गई हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 09, 2026, 10:28 AM IST
एमपी निगम मंडलों में नियुक्तियों के मिले संकेत
MP Corporation Board Appointments: मध्य प्रदेश में होने वाली निगम मंडलों की नियुक्तियों को लेकर एक बार फिर से सियासी सरगर्मियां शुरू हो गई हैं. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बड़ा बयान दिया है, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब कभी भी नियुक्तियों का ऐलान हो सकता है. ऐसे में मध्य प्रदेश में निगमों और मंडलों में नियुक्तियों का इंतजार कर रहे बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का इंतजार जल्द खत्म हो सकता है. हेमंत खंडेलवाल ने बैतूल में साफ कर दिया है कि निगमों और मंडलों में नियुक्तियों की पूरी तैयारी हो चुकी है और अब सिर्फ ऐलान बाकी है. 

30 से 40 पद भरे जाएंगे

हेमंत खंडेलवाल ने कहा प्रदेश में निगम और मंडल 30 से 40 के करीब हैं और उतने ही लोगों को पद मिल पाएंगे, जबकि पार्टी के कार्यकर्ता लाखों की संख्या में हैं. ऐसे में संगठन के अध्यक्ष के तौर पर उनकी पहली चिंता कार्यकर्ताओं की है, क्योंकि संगठन को मजबूत करना उनकी प्राथमिकता है. उन्होंने बताया कि जिला प्रभारियों की नियुक्तियां हो चुकी हैं,जबकि प्रकोष्ठों और मोर्चों में अभी काम बाकी है. संगठन जितना मजबूत होगा,पार्टी की राह उतनी ही आसान होगी. इसी दिशा में वह तेजी से काम कर रहे हैं. जिसमें सबकी भूमिकाए हैं. 

ये भी पढ़ेंः  MP विधानसभा में चीफ व्हिप नियुक्त करने की तैयारी में भाजपा, ये सीनियर विधायक दावेदार

दिल्ली में नितिन नबीन से मिले थे हेमंत खंडेलवाल 

बता दें कि हाल ही में हेमंत खंडेलवाल ने दिल्ली दौरे के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन से मुलाकात की थी, इस मुलाकात में संगठन की जमीनी स्थिति, कार्यकर्ताओं की भूमिका और आगामी राजनीतिक एजेंडे पर विस्तार से चर्चा हुई थी. सूत्रों के मुताबिक इसी दौरान निगमों और मंडलों में नियुक्तियों को लेकर भी मंथन हुआ है, अब प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान के बाद कयास तेज हो गए हैं कि जल्द ही निगम-मंडल पदाधिकारियों की सूची जारी हो सकती है. जिसके चलते भोपाल में भी सियासी हलचल आने वाले दिनों में और तेज होने की संभावना है. 

सीएम मोहन के साथ भी मंथन 

बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और सीएम मोहन यादव के बीच भी निगम मंडलों में होने वाली नियुक्तियों को लेकर मंथन लगातार हो चुका है. हाल ही में दोनों नेताओं के बीच बीजेपी ऑफिस में भी अहम बैठक हुई थी. बताया जा रहा है कि 2023 के विधानसभा चुनाव में कम मार्जिन से हारने वाले कुछ नेताओं को भी इसमें जगह दी जाएगी, जबकि संगठन और सत्ता के बीच समनव्यय बनाने वाली स्थिति के हिसाब से ही बीजेपी निगम मंडलों में नियुक्तियां करने की तैयारी में है.  

ये भी पढ़ेंः BJP ने की 62 जिला प्रभारियों की घोषणा, पूर्व मंत्री से लेकर विधायक को सौंपी कमान

