दिल्ली में नितिन नवीन से मिले हेमंत खंडेलवाल, क्या राज्यसभा की तीसरी सीट पर नजर ?

Hemant Khandelwal Met Nitin Nabin: मध्य प्रदेश में राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है. एमपी बीजेपी के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात की है. दोनों नेताओं के बीच हुई इस मुलाकात को राज्यसभा चुनाव से जोड़कर ही देखा जा रहा है. एमपी में राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होना है. जिसमें बीजेपी को 2 सीटें मिलना तय हैं. लेकिन सियासी गलियारों में चर्चा है कि बीजेपी तीसरी सीट पर भी अपना प्रत्याशी उतार सकती है. हालांकि इसको लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है. लेकिन चर्चा है कि भाजपा ने अब रणनीति में बदलाव किया है.

एमपी में भाजपा की रणनीति

बताया जा रहा है कि बीजेपी ने फिलहाल 2 सीटों के हिसाब से ही राष्ट्रीय नेतृत्व को पैनल सौंपा है. पार्टी तीसरी सीट पर प्रत्याशी उतारने के विचार में नहीं है. नितिन नवीन और हेमंत खंडेलवाल के बीच इस मुद्दे पर चर्चा हुई है. जिसमें यह भी तय किया गया है कि इसको लेकर किसी तरह की कोई बयानबाजी भी नहीं की जानी चाहिए. क्योंकि पार्टी संख्याबल के हिसाब से ही सारे फैसले ले रही है. हेमंत खंडेलवाल ने नितिन नवीन के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से भी मुलाकात की है. बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं से मुलाकात के बाद फिलहाल तीसरी सीट पर प्रत्याशी उतारने का कोई प्लान नहीं है और दोनों सीटों पर फोकस किया जाएगा.

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एमपी से गया 15 नामों का पैनल

बीजेपी ने मध्य प्रदेश से 2 सीटों के लिए 15 नेताओं को नामों का पैनल राष्ट्रीय नेतृत्व को भेजा है. जिसमें सीनियर नेता और एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी शामिल हैं. बताया जा रहा है कि भाजपा उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर संगठन में बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है. ऐसे में पार्टी उन्हें राज्यसभा भेजने की तैयारी में है. वहीं कुछ पूर्व मंत्रियों का नाम भी राज्यसभा की रेस में बताया जा रहा है. जिसमें बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया, एमपी बीजेपी के उपाध्यक्ष कांतादेव सिंह, के साथ-साथ ओबीस और एससी और एसटी वर्ग से आने वाले अलग-अलग नेताओं के नाम दिए गए हैं.

दरअसल, बताया जा रहा है कि पहले भाजपा तीसरी सीट पर भी प्रत्याशी उतारने की तैयारी में थी. लेकिन कांग्रेस ने भी राज्यसभा चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं. कांग्रेस किसी सीनियर नेता को राज्यसभा भेजने की तैयारी में हैं. ऐसे में भाजपा भी हर मामले में नजर बनाने के साथ ही आगे बढ़ रही है. अगर राज्यसभा में केवल तीन ही प्रत्याशी सामने आते हैं तो फिर वोटिंग की स्थिति नहीं बनेगी.

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