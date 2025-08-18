MP में बड़े बदलाव की तैयारी में बीजेपी ! निगम मंडलों में दिखेगा यह बदलाव, बनेगी नई टीम ?

MP BJP Nigam Mandal: मध्य प्रदेश में अगस्त का महीना राजनीतिक लिहाज से हलचल भरा माना जा रहा है. माना जा रहा है कि इस महीने में बीजेपी भी प्रदेश में कई बड़े बदलाव करने की तैयारी में है, जिसमें सबसे अहम दो बातें सामने आई है, पहली यह कि बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अगस्त के आखिरी सप्ताह तक अपनी नई टीम यानि बीजेपी की नई कार्यकारिणी घोषित कर देंगे. वहीं दूसरी तरफ सियासी गलियारों में यह चर्चा भी तेज है कि आखिरी हफ्ते तक मध्य प्रदेश में निगम मंडलों में भी नियुक्तियां हो जाएगी, जिसमें इस बार अहम बदलाव देखने को मिल सकता है. जिससे सियासी हलचल तेज हो गई है.

एमपी में बीजेपी बदलेगी मोर्चा अध्यक्ष

माना जा रहा है कि हेमंत खंडेलवाल जल्द ही नई कार्यकारिणी की घोषणा करेंगे. फिलहाल एमपी बीजेपी की कार्यकारिणी में सात सांसद, 6 विधायक और एक कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, माना जा रहा है कि इनकी जगह नए चेहरों को मौका दिया जाएगा. वहीं बीजेपी युवा मोर्चा, बीजेपी महिला मोर्चा और बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष भी बदले जाएंगे. पार्टी इस बार अलग-अलग जिलों से नए नेताओं को सामने ला सकती है. वहीं एक एक व्यक्ति, एक पद की नीति के तहत दोहरी जिम्मेदारी संभाल रहे नेताओं को भी अब मुक्त किया जाएगा और उनका एक पद किसी दूसरे नेता को दिया जाएगा. जैसे बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष दर्शन सिंह चौधरी नर्मदापुरम के सांसद हैं, इसी तरह महिला मोर्चा की अध्यक्ष माया नारोलिया भी राज्यसभा सांसद हैं. जिससे इनकी जगह अब नई नियुक्तियां हो सकती है. यानि बीजेपी संगठन स्तर पर अपने भी 62 जिलों में बदलाव करने की तैयारी में है.

निगम मंडल में भी होगी नियुक्तियां

बताया जा रहा है कि निगम मंडल में होने वाली नियुक्तियों की रूपरेखा भी तय हो चुकी है. क्योंकि एमपी के ऑब्जर्वर अध्यक्ष को हर जिले की रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं. बीजेपी के स्थानीय नेताओं और जनप्रतिनिधियों से लगातार फीडबैक लिया जा रहा है. ऐसे में इस बार निगम मंडलों की नियुक्तियों में उसी नेता को जिम्मेदारी देने की तैयारी है, जो लगातार सक्रिए हैं या फिर लंबे समय से दावेदारी में दिख रहे हैं. दरअसल, माना जा रहा है कि जिस तरह से मंत्रिमंडल में बदलाव दिखा था, उसी तरह से इस बार निगम मंडलों में भी बदलाव दिख सकता है, जहां वरिष्ठ और युवाओं का संतुलन बनाया जाएगा. जबकि महिलाओं को भी इस बार निगम मंडल में पर्याप्त जगह दी जाएगी.

बताया जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने रूपरेखा तय कर ली है, जिसमें जिला और मंडल स्तर पर कार्यकारिणी गठन की तैयारी हो रही है, वहीं सामाजिक प्रतिनिधित्व का ध्यान भी संगठन में रखा जाएगा. अगस्त के आखिरी हफ्ते तक बीजेपी की तरफ से यह बदलाव देखने को मिल सकता है.

