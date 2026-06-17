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UCC in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी (UCC) लागू करने की तैयारी अंतिम चरण में है और इसके लिए सरकार ने आम जनता, सामाजिक/धार्मिक संगठनों और कानून विशेषज्ञों से सुझाव मांगे हैं. इस बीच मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है और साफ संकेत दिए हैं कि विधानसभा के मानसून सत्र में ही यूसीसी विधेयक (UCC Bill) पास हो सकता है. बता दें कि कानून का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है.
सीएम मोहन यादव बुधवार (17 जून) को विधानसभा पहुंचे और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाशनाथ काट्जू की जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि अगर बाबा महाकाल ने चाहा तो इसी विधानसभा सत्र में यूसीसी विधेयक पारित हो जाएगा.
CM के बयान से सियासी हलकों में हलचल तेज
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि विधानसभा के इसी सत्र में समान नागरिक संहिता (UCC) विधेयक पेश होगा. इसके अलावा विधानसभा सत्र में सरकार कई महत्वपूर्ण और समसामयिक विषय भी लेकर आ रही है. उन्होंने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से यूसीसी विधेयक इसी सत्र में पारित होगा. मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद राज्य के सियासी हलकों में हलचल तेज हो गई है, क्योंकि सरकार इस सत्र में यूसीसी के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण विधेयक भी पटल पर रखने जा रही है.
MP में UCC: क्या है सरकार का प्लान?
मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता (UCC) को लेकर राज्य सरकार काफी तेजी से कदम बढ़ा रही है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के हालिया बयानों और प्रशासनिक तैयारियों से साफ है कि सरकार इसे जल्द से पहले धरातल पर उतारने के मूड में है. मध्य प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा प्लान यह है कि यूसीसी विधेयक को विधानसभा के इसी चालू सत्र में पेश और पारित करा लिया जाए. सीएम मोहन यादव के संकेतों के अनुसार, जून के आखिरी तक यूसीसी का फाइनल ड्राफ्ट (Draft) पूरी तरह तैयार होने की उम्मीद है. ड्राफ्ट तैयार होने के तुरंत बाद सरकार इस पर कानून बनाने यानी इसे विधानसभा से पारित कराकर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी.
यूसीसी का मसौदा (Draft) तैयार करने में जुटी सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली विशेष कमेटी कानूनी पेचीदगियों और राज्य के सामाजिक ताने-बाने को ध्यान में रखकर कानून का खाका तैयार कर रही है. सरकार इस कानून को सीधे थोपने के बजाय जन-भागीदारी सुनिश्चित करना चाहती है. कमेटी राज्य के सभी 55 जिलों में से लगभग 45 जिलों तक अपना काम पूरा कर चुकी है. जिला पंचायतों, कलेक्टर्स और स्थानीय निकायों (Local Bodies) के माध्यम से नीचे के स्तर तक जाकर आम लोगों, विभिन्न समुदायों और हितधारकों से सुझाव लिए जा रहे हैं. इसका उद्देश्य यूसीसी की अच्छी और व्यावहारिक बातों को जनता के बीच ले जाना और उनका विश्वास जीतना है.
इस कानून का मुख्य फोकस क्या होगा?
मध्य प्रदेश में यूसीसी (UCC) लागू होने के बाद सभी धर्मों और समुदायों के लिए शादी, तलाक, गोद लेना (Adoption) और संपत्ति के उत्तराधिकार (Property Inheritance) जैसे पारिवारिक मामलों में एक समान कानून लागू हो जाएगा. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मध्य प्रदेश में यूसीसी लागू करना उत्तराखंड जितना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहां करीब 21 प्रतिशत आबादी जनजातीय वर्ग की है. यही वजह है कि डॉ. मोहन यादव सरकार आदिवासियों के पारंपरिक और जल-जंगल-जमीन के अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए बीच का रास्ता तलाश रही है. कमेटी जनजातीय समुदाय के विशेष सांस्कृतिक अधिकारों और परंपराओं को ध्यान में रखकर ही अंतिम मसौदा तैयार कर रही है, ताकि किसी के मूल अधिकारों का हनन न हो.