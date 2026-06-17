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'बाबा महाकाल ने चाहा तो इसी सत्र में पास होगा UCC', विधानसभा पहुंचे CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान!

UCC in Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने साफ कर दिया है कि राज्य में विधानसभा के मानसून सत्र में ही समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी (UCC) विधेयक पेश किया जाएगा और सरकार का फोकस इसी सत्र में इसे पारित कराने पर भी है.

Written BySumit Rai
Published: Jun 17, 2026, 01:42 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 01:42 PM IST
'बाबा महाकाल ने चाहा तो इसी सत्र में पास होगा UCC', विधानसभा पहुंचे CM मोहन यादव का बड़ा ऐलान!

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Sumit Rai

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सुमित राय एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 13 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम को लीड कर रहे हैं. सुमित की विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, प्रशासनिक फैसलों, क्राइम और हाइपरलोकल खबरों के डीप एनालिसिस में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद सुमित ने अपने करियर में राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी और लोकमत हिंदी जैसे देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ-साथ जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर 'एक्सप्लेनर' और 'ओपिनियन' लिखना उनका मजबूत पक्ष है. न्यूज़ डेस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के जरिए सुमित यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पहुंचें.

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