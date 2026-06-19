MP Politics: दिग्विजय सिंह को बीजेपी में आने का मिला ऑफर, एमपी में चढ़ा सियासी पारा

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MP Politics News: मध्य प्रदेश की राजनीति में इन दिनों कांग्रेस को लेकर चर्चाएं तेज हैं. राज्यसभा चुनाव में तीसरी सीट गंवाने के बाद भाजपा लगातार कांग्रेस पर हमले कर रही है. हाल ही में कांग्रेस नेताओं से जुड़े कुछ वीडियो सामने आए हैं, जिनके बाद भाजपा ने दावा किया है कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अंदरूनी मतभेद अब खुलकर दिखने लगे हैं. इसी बीच भाजपा नेता इमरती देवी के एक बयान ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है. उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को भाजपा में आने का खुला न्योता दे दिया.
पूरा मामला उस वीडियो के बाद चर्चा में आया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिग्विजय सिंह को दूसरी कुर्सी पर बैठने का इशारा करते नजर आए. यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसके बाद सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. बीजेपी नेताओं ने इसे कांग्रेस के अंदर चल रही कलह का संकेत बताया. उनका कहना है कि पार्टी अपने वरिष्ठ नेताओं को उचित सम्मान नहीं दे रही है. हालांकि, कांग्रेस ने बीजेपी के इन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया है.
बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना
वहीं इमरती देवी ने कहा कि 'जीतू पटवारी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर हुई है.' उन्होंने कहा कि 'पार्टी में वरिष्ठ नेताओं का सम्मान नहीं बचा है और संगठन बिखराव की स्थिति में पहुंच गया है.' उन्होंने यह भी कहा कि 'भारतीय जनता पार्टी समुद्र की तरह है. अगर दिग्विजय सिंह भाजपा में आते हैं, तो उनका स्वागत होगा. उन्हें पूरा सम्मान भी दिया जाएगा. वहीं मंत्री राकेश शुक्ला ने भी कांग्रेस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर चल रहे मतभेद अब सार्वजनिक रूप से दिखाई देने लगे हैं. इसका असर राजनीतिक गतिविधियों में भी नजर आ रहा है.
कांग्रेस नेताओं ने दी प्रतिक्रिया
वहीं बीजेपी के आरोपों पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया सामने आई है. पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि 'दिग्विजय सिंह का भाजपा में जाना असंभव है.' उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि 'ऐसे दावे केवल राजनीतिक चर्चा पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं.' उधर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भी इमरती देवी के बयान पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि 'जिन्होंने पहले राजनीतिक फैसले बदले थे, आज वही लोग ऐसी बातें कर रहे हैं.' साथ ही उन्होंने कहा कि 'जनता सब कुछ देख और समझ रही है.'
जीतू पटवारी ने किया पलटवार
वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूरे मामले को भाजपा की राजनीतिक रणनीति बताया. उन्होंने कहा कि 'दिग्विजय सिंह उनके लिए पिता समान हैं और उनके सम्मान को लेकर किसी तरह का सवाल ही नहीं उठता.' जीतू पटवारी का कहना है कि 'भाजपा जनता से जुड़े मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस तरह के विषयों को हवा दे रही है.' उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याएं जैसे कई अहम मुद्दे हैं, लेकिन भाजपा इन सवालों से बचने के लिए राजनीतिक विवाद खड़े करने का प्रयास कर रही है.
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