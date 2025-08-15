अशोकनगर के NRI परिवार के साथ भिंड में अभद्रता, कांग्रेस MLA ने दी घेराव की चेतावनी
अशोकनगर के NRI परिवार के साथ भिंड में अभद्रता, कांग्रेस MLA ने दी घेराव की चेतावनी

Bhind News: भिंड जिले में अशोकनगर जिले के एक एनआरआई परिवार के साथ अभद्रता और मारपीट करने का मामला सामने आया है, जिसके आरोप एक पुलिस आरक्षक पर लगे हैं, इस मामले में कांग्रेस विधायक ने थाने का घेराव करने की चेतावनी दी है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 15, 2025, 07:24 PM IST
MP News: भिंड जिले के गोहद में एक एनआरआई परिवार के साथ पुलिस आरक्षक की सह पर हमला करने का मामला सामने आया है, हमले में एनआरआई डॉक्टर के बेटे और बेटी घायल हुए हैं. इस मामले में पीड़ित परिवार की ओर से गुहार लगाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, ना ही घायलों का मेडिकल परीक्षण कराया गया है. हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही आरक्षक कुलदीप कुशवाहा को लाइन अटैच कर दिया गया है. वहीं अब यह मामला बढ़ता नजर आ रहा है. गोहद से कांग्रेस विधायक केशव देसाई ने इस मामले में कार्रवाई नहीं करने पर थाने का घेराव करने की चेतावनी दी है. 

लंदन में रहता है परिवार 

बताया जा रहा है कि अशोकनगर के रहने वाले एनआरआई डॉक्टर विक्रमजीत सिंह का लंदन में डेंटल क्लिनिक है और वही डॉक्टरी करते हैं, लगभग ढाई साल बाद बह अपने भारत लौटे थे. रक्षाबंधन का त्योहार होने की वजह से भिंड जिले में अपनी ससुराल आए थे. वह गोहद इलाके के फतेहपुर गांव जा रहे थे, गोहद चौराहा पर रुक कर उन्होंने अपने बेटे को फल-फ्रूट और मिठाई लेने के लिए भेजा था. तभी गोहद चौराहा थाने में पदस्थ आरक्षक कुलदीप कुशवाहा सिविल ड्रेस में सड़क किनारे खड़ी कार के पास पहुंचा और हटाने के लिए कहने लगा. इस पर एनआरआई डॉक्टर विक्रमजीत सिंह ने सिविल ड्रेस में पहुंचे आरक्षक से आईडी दिखाने की मांग कर दी. बस फिर क्या था आईडी मांगना पुलिस आरक्षक को इतना नागबार गुजरा कि उसने फोन पर अपने निजी गुंडो को बुलाया. 

ये भी पढ़ेंः इंदौर रेलवे स्टेशन पर एक साथ बदला 8 ट्रेनों का प्लेटफॉर्म! इधर से उधर भागे यात्री

 

डॉक्टर के परिवार पर किया हमला 

मामला बढ़ता देख डॉक्टर विक्रमजीत सिंह ने गाड़ी आगे बढ़ा दी और जाने लगे लेकिन आरक्षक अपने साथियों के साथ गाड़ी का पीछा करने लगा. करीब एक किलोमीटर आगे जाने पर रास्ता रोके खड़े कुछ लोगों ने लाठी डंडों और पत्थरों से चलती गाड़ी पर हमला बोल दिया. पत्थर और गाड़ी के टूटे कांचों से एनआरआई डॉक्टर का बेटा रोहनप्रीत सिंह और बेटी बुरी तरीके से जख्मी हो गए. बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी पर मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों को आरक्षक ने बताया कि डॉक्टर ने उस पर गाड़ी चढ़ाने की धमकी दी थी. जिस पर डॉक्टर ने बताया कि उनकी गाड़ी में डेस बोर्ड कैमरा लगा हुआ है और उसमें सारी घटना रिकॉर्डेड है, इस पर पुलिस अधिकारियों राजनीमा करने का दवाब बनाने की कोशिश की. 

कांग्रेस विधायक ने दी घेराव की चेतावनी 

डॉक्टर विक्रमजीत सिंह का कहना है कि दोषी पुलिस आरक्षक पर एफआईआर दर्ज होना चाहिए, लेकिन आरक्षक कुलदीप कुशवाहा को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित तो कर दिया है, लेकिन पीड़ित एनआरआई परिवार एफआईआर की मांग कर रहा है, उनका कहना है कि अगर यहां पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं करती है तो वह एंबेसी से संपर्क कर कार्रवाई करने के लिए मजबूर होंगे. डॉक्टर विक्रमजीत सिंह का कहना है कि हिंदुस्तान में प्रतिभाओं को सुरक्षात्मक वातावरण ना मिलने से पलायन कर रही है. वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय कांग्रेस विधायक केशव देसाई भी मौके पर पहुंच गए और उन्होंने परिवार से मुलाकात की है. कांग्रेस विधायक ने घटना की निंदा की ओर पुलिस द्वारा कार्रवाई न करने पर थाने के घेराव की भी चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जानी चाहिए. 

भिंड से जी मीडिया के लिए प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट 

ये भी पढ़ेंः तिरंगे के रंग में रमा 'देश का दिल', एक क्लिक में जानें कहां किसने फहराया झंडा

;