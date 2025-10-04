Advertisement
'विजयवर्गीय राजनीति के रावण', कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा का बड़ा हमला, बोले:बाप-बेटे माल दबाकर बैठे

MP News-सज्जन सिंह वर्मा ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय पर फिर निशाना साधा हना है. सज्जन वर्मा ने कैलाश विजयवर्गीय को राजनीति का रावण कहा. उन्होंने विजयवर्गीय को बलात्कारी बोला और गलत होने पर मानहानि पर दावा करने की सलाह दी.

 

Oct 04, 2025, 04:24 PM IST
MP Politics-मध्यप्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री और सीनियर कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा ने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को राजनीति का रावण कहा है. इसके साथ ही उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि ईडी के छापे ने करोड़ों का खेल उजागर कर दिया है. सज्जन सिंह वर्मा ने विजयवर्गीय को बलात्कारी बोला और गलत होने पर मानहानि का दावा करने की सलाह भी दी. 

विजयवर्गीय को बताया रावण
सज्जन सिंह वर्मा ने इंदौर की जनता से कहा कि हर साल दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हो, लेकिन राजनीति में बैठे असली रावण को कब जलाओगे. यह काम सिर्फ आयोजकों का नहीं, जनता का भी है. भ्रष्टाचार कर पैसे कमाने के लिए तुम और तुम्हारा परिवार राजनीति करता है. कैलाश विजयवर्गीय जैसे घृणित लोग राजनीति में रावण का रूप हैं. उन्होंने कहा कि कैलाश बाबू, तुम और मैं जनता के सामने खड़े हो जाएं, तो जनता खुद बता देगी कौन बूढ़ा है. माल तो तुम और तुम्हारा बेटा दबाकर बैठे हो.

करोड़ों का घोटाले का लगाया आरोप
सज्जन सिंह वर्मा ने विजयवर्गीय पर करोड़ों के घोटाले का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि ईडी के छापे ने करोड़ों का खेल उजागर कर दिया है. अभी तो जांच अधूरी है. आगे और नाम सामने आएंगे. उन्होंने कहा कि जिस मुद्दे को मैंने पहले उठाया था, उस पर अब भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है. कैलाश विजयवर्गीय और उनका परिवार लगातार भ्रष्टाचार से माल इकट्ठा करता रहा है.

मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है
उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं मत बोल यार, अननेसेसरी की बातें हैं. घृणित सोच आदमी को विकार की दिशा में ले जाती है. जीवन का अंतिम चरण है, जीवन को सद्चरित्र के साथ जियो. उन्हें कभी भी मंत्रिमंडल से हटाया जा सकता है. बता दें कि पिछले हफ्ते वर्मा ने विजयवर्गीय को बड़ा बयान दिया था. उन्होंने कहा कि जैसे ही दशहरा नजदीक आता है, वैसे ही कैलाश विजयवर्गीय का चाल-चरित्र और चेहरा रावण जैसा हो जाता है.

