'ट्रंप हमारे फूफा हैं', इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का अनोखा बयान, बोले-स्वदेशी अपनाओ

MP News-मध्यप्रदेश के इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्जीय ने एक प्राइवेट स्कूल में युवा सांसद कार्यक्रम को संबोधित किया. कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हमारे फूफा है. फूफा ट्रंप टैरिफ लगाकार धमकाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने लोगो से स्वदेशी अपनाने की अपील की. वहीं कांग्रेस ने भी महापौर से अमेरिकी कंपनियों के आउटलेट्स के लाइसेंस निरस्त करने की मांग की है.

अमेरिका के बराबर युवाओं की आबादी

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इस देश में युवाओं की जितनी आबादी है. वह पूरे अमेरिका के बराबर है. यदि युवा सोच लें कि अमेरिका को सबक सिखाना है तो अपनी पसंद बदल दें, सोच बदल दें. क्यों पिज्जा हट का पिज्जा खाना, सबवे पर सैंडविच लेना और स्टार बक्स में खाना. चाय, पोहा खाइए, यहीं स्थानीय लोग ही पिज्जा, सैंडविच बनाते हैं, वह लीजिए.

स्वदेशी खाओ और स्वेदशी अपनाओ

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने आगे कहा कि हमने तय कर लिया तो अमेरिका की नाक में दम हो जाएगा और देश के युवा फूफा ट्रंप को झुका सकते हैं. स्वदेशी खाओ और स्वदेशी अपनाओ. हम सभी स्वावलंबी बनकर, आत्मनिर्भर बनकर दुनिया को झुकाने की ताकत रखते हैं. यह ताकत हमारे देश के युवाओं के पास है, वह किसी के पास नहीं है.

कांग्रेस ने की अनोखी मांग

शनिवार को कांग्रेस ने भी महापौर से मांग की है कि अमेरिकी कंपनियों के इंदौर में 60 से ज्यादा आउटलेट है. इसके लाइसेंस निरस्त कर स्थानीय स्तर पर कड़े कदम उठाए जाएं. जिला कांग्रेस सेवादल के कार्यवाहक अध्यक्ष विवेक खंडेलवाल और सूचना अधिकार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष गिरीश जोशी ने इंदौर महापौर पुष्यमित्र भार्गव और नगर निगम प्रशासन से अमेरिकी मूल की मल्टीनेशनल कंपनियों के व्यवसायिक लाइसेंस की तत्काल समीक्षा की जाए और उन्हें निरस्त किया जाने की मांग की है.

