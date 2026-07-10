घंटों की पूछताछ के बाद जीतू पटवारी के भाई 'नाना' को पुलिस ने छोड़ा, ड्रग पैडलर्स की गिरफ्तारी के बाद लिया था हिरासत में

कांग्रेस में मची खलबली

उनका मोबाइल बंद है और गुमशुदगी की सूचना भी पुलिस को दी गई थी. वहीं दोपहर से चल रहे इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने नाना पटवारी को शाम हिरासत में लेने की पुष्टि की थी. इंदौर के राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर की. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि नाना पटवारी का संबंध केवल परिचय तक सीमित था या कथित ड्रग्स नेटवर्क से किसी अन्य रूप में भी जुड़ा था. वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बिजलपुर स्थित जीतू पटवारी के निवास पर कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लग गया. कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई और प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं.