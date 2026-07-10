घंटों की पूछताछ के बाद जीतू पटवारी के भाई 'नाना' को पुलिस ने छोड़ा, ड्रग पैडलर्स की गिरफ्तारी के बाद लिया था हिरासत में

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मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण पटवारी उर्फ नाना पटवारी को लेकर चल रहा गिरफ्तारी का सस्पेंस खत्म हो गया है.पुलिस ने कई घंटों तक पूछताछ करने के बाद उन्हें छोड़ दिया है. पुलिस का कहना है कि मामले में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दोबार पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.
इस मामले में डीसीपी नरेंद्र सिंह रावत ने नाना पटवारी को छोड़े जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि पूछताछ की प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्हें जाने दिया गया है. उन्होंने कहा कि जांच अभी जारी है और यदि आगे जरूरत महसूस हुई तो नाना पटवारी को दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है.
पुलिस ने नाना पटवारी को हिरासत में लिया था
बता दें कि गुरुवार को मध्य प्रदेश की राजनीति में उस वक्त हलचल मच गया था, जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई कुलभूषण पटवारी उर्फ नाना पटवारी का नाम इंदौर के कथित ड्रग्स नेटवर्क की जांच में सामने आया था. पुलिस ने दो कथित ड्रग्स तस्करों से पूछताछ के बाद कुलभूषण पटवारी उर्फ नाना पटवारी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की थी. वहीं दावा था कि नाना पटवारी लापता हैं.
कांग्रेस में मची खलबली
उनका मोबाइल बंद है और गुमशुदगी की सूचना भी पुलिस को दी गई थी. वहीं दोपहर से चल रहे इस पूरे घटनाक्रम के बाद पुलिस ने नाना पटवारी को शाम हिरासत में लेने की पुष्टि की थी. इंदौर के राजेन्द्र नगर थाना क्षेत्र में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर की. पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि नाना पटवारी का संबंध केवल परिचय तक सीमित था या कथित ड्रग्स नेटवर्क से किसी अन्य रूप में भी जुड़ा था. वहीं इस पूरे मामले के सामने आने के बाद बिजलपुर स्थित जीतू पटवारी के निवास पर कांग्रेस नेताओं का जमावड़ा लग गया. कांग्रेस नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई और प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं.
जीतू पटवारी के कानूनी सलाहकार का बयान
वहीं इससे पहले जीतू पटवारी के कानूनी सलाहकार जय हार्डिया का कहना है कि सुबह बिजलपुर क्षेत्र में नाना पटवारी की कार लावारिस हालत में मिली थी. उनका मोबाइल भी 10 बजे के बाद से बंद था. उनके भाई की ओर से राजेन्द्र नगर थाने में सूचना भी दी थी कि नाना पटवारी कही मिल नहीं रहा है. वहीं अब जय हार्डिया ने कहा कि अब उन्हें पता चला है कि नाना को पुलिस ने पकड़ा है ओर उससे पूछताछ की जा रही है.
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