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घंटों की पूछताछ के बाद जीतू पटवारी के भाई 'नाना' को पुलिस ने छोड़ा, ड्रग पैडलर्स की गिरफ्तारी के बाद लिया था हिरासत में

इंदौर में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के भाई कुलभूष पटवारी उर्फ नाना पटवारी से पुलिस ने कई घंटों तक पूछताछ के बाद उन्हें छोड़ दिया. डीसीपी नरेंद्र रावत ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि जांच जारी है और जरूरत पड़ने पर उन्हें दोबारा बुलाया जा सकता है.

Written ByYatnesh SenEdited By:Pooja
Published: Jul 10, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jul 10, 2026, 08:33 AM IST
घंटों की पूछताछ के बाद जीतू पटवारी के भाई 'नाना' को पुलिस ने छोड़ा, ड्रग पैडलर्स की गिरफ्तारी के बाद लिया था हिरासत में

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Yatnesh Sen

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यत्नेश सेन ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े हैं और मध्य प्रदेश के इंदौर में रिपोर्टर हैं. यत्नेश कई सालोंसे रिपोर्टिंग कर रहे हैं और उनके पास 12 सालों से ज्यादा का अनुभव है. यत्नेश ने इससे पहले 7 सालों को तक आईबीसी 24 और 4 साल ज़ी मीडिया में रिपोर्टर में रूप में काम कर चुके हैं.

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