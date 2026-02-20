कैलाश विजयवर्गीय-भंवर सिंह शेखावत की सदन में मजेदार चर्चा, नरेंद्र तोमर बोले-माहौल अलग है

Kailash Vijayvargiya: मध्य प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र के पांचवें दिन सत्र की शुरुआत हल्के-फुल्के अंदाज में देखने को मिली है. जहां सदन में संसदीय कार्यमंत्री कैलाश विजवयर्गीय और कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत के बीच तंजात्मक लेकिन मजेदार चर्चा देखने को मिली. वहीं विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने भी इस दौरान कहा कि आज सदन का माहौल अलग दिखाई दे रहा है. जहां प्रश्नकाल के दौरान हास्य अंदाज में सदन के दोनों तरफ से सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हुई यह चर्चा अब सियासी गलियारों में फिलहाल चर्चा में बनी हुई है.

कैलाश विजयवर्गीय बोले-होली आ रही है

विधानसभा में बजट सत्र के दौरान पांचवें दिन की चर्चा कुछ इस तरह शुरू हुई, जहां बदनावर से कांग्रेस विधायक भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि बदले-बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, लगता है किसी की बर्बादी के आसार नजर आते हैं. आज तो माहौल भी कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है. जिस पर मंत्री विजयवर्गीय ने जवाब देते हुए कहा कि किसी के बर्बादी के आसार आज नजर नहीं आ रहे हैं. अब तो होली का त्योहार आ रहा है, इसलिए सभी को खुश रहना चाहिए, रिश्तों में मिठास और मुस्कान बनी रहनी चाहिए, यही जरूरी है. जिस पर हंसी ठहाके सदन में गूंजने लगे.

'इंदौर में मूर्ख सम्मेलन होता है'

चर्चा के दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कैलाशजी आज बहुत सकारात्मक जवाब दे रहे हैं, इंदौर में तो होली पर मूर्ख सम्मेलन भी होता है, उसमें भंवर सिंह शेखावत की क्या भूमिका रहती है, इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने भी तंज कसते हुए कहा कि जो पहले ही उस भूमिका में हो, उन्हें उसमें बुलाने की जरुरत नहीं पड़ती है. इस पर भंवर सिंह शेखावत ने कहा कि इंदौर में तो बजरबट्टू सम्मेलन होता है कैलाशजी किसी को बजरबट्टू नहीं बनने देते, क्योंकि वह हर बार नई भूमिका में नजर आते हैं. इस हास्य परिहांस पर जमकर सदन में ठहाके लगे.

बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और भंवर सिंह शेखावत के बीच हुई इस बातचीत से विधानसभा का माहौल आज थोड़ा हल्का रहा. क्योंकि गुरुवार को सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई थी, ऐसे में आज सदन में जमकर हंसी ठहाके लगते नजर आए.

