JP नड्डा की बैठक में महिला सांसद को रोका! पुलिस और सुमित्रा बाल्मिक में बहस, धक्का-मुक्की का आरोप

Jabalpur News-जबलपुर में जेपी नड्डा की बैठक में राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मिक को जाने से रोका गया. इसी दौरान सांसद सुमित्रा बाल्मिक और पुलिस के बीच बहस हो गई. इसको लेकर उनके कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी कर दी, इसके बाद सीनियर नेताओं के दखल के बाद उन्हें अंदर जाने दिया गया.
Trending Photos
MP News-मध्यप्रदेश के जबलपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में शामिल होने जा रही राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मिक को पुलिस ने बाहर रोक दिया. इसी को लेकर पुलिस और सांसद के बीच तीखी बहस हो गई. इस पूरे घटनाक्रम के बाद गुस्साए कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा किया. सीनियिर नेताओं ने दखल दिया और सांसद को अंदर जाने दिया गया. कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि पुलिस ने सांसद के साथ धक्का-मुक्की भी की है.
थोड़ी गहमा-गहमी हो गई-सांसद
इस मामले पर सांसद सुमित्रा बाल्मिक ने कहा कि मेरा चश्मा टूट गया. मेरे कार्यकर्ता इतने उत्साहित थे. सुरक्षा की दृष्टि से जो गेट पर खड़े हुए थे, उनकी अपनी ड्यूटी है. वो अपनी ड्यूटी करेंगे. लेकिन हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, उनके साथ सबको फोटो लेना है, सेल्फी लेना है. पीछे भीड़ आई तो मेरे साथ विधायक और अन्य लोग थे. हमने सुरक्षा गार्ड को बोला कि हमें चले जाने दो, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से उन्होंने पूरा गेट बंद कर दिया था. उनका हाथ लगा तो मेरा चश्मा टूट गया. चश्मा गिरने से मुझे भी समझ नहीं आया कि अंदर जाऊ या बाहर जाऊ, इसलिए थोड़ी गहमा गहमी हो गई.
मंच पर नहीं मिली थी जगह
यह पहली बार नहीं है जब सांसद सुमित्रा बाल्मिक इस तरह के कार्यक्रम में चर्चा में आई हों. दो साल पहले 9वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर जबलपुर में राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम हुआ था. लेकिन मंच पर राज्यसभा सांसद सुमित्रा बाल्मिक को जगह नहीं मिली थी. उन्हें पीछे बैठाया गया था, इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जताते हुए कलेक्टर पर गंभीर आरोप लगाए. सुमित्रा बाल्मिक सीएम शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा से शिकायत की थी.
मंत्री को दिया कमरा
वहीं 2022 में राज्यसभा सदस्य सुमित्रा बाल्मिक को नगर निगम चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने सागर बुलाया. दलित वर्ग के मतदाताओं को रिझाने के मकसद से उन्होंने बुलाया गया था. इसलिए उन्हें शासकीय सत्कार के साथ सर्किट हाउस के 3 नंबर कक्ष में रुकवाया गया. लेकिन प्रचार से वापस लौटने के बाद उनका सामान बिना अनुमति के दूसरे कमरे में फेंक दिया. कमरा प्रदेश के बड़े मंत्री को दे दिया गया था.
Source-Dainik Bhaskar
यह भी पढ़ें-इस बार हजारों लाडली बहनें 28वीं किस्त से रहेंगी वंचित, खाते में नहीं आएंगे 1250 रुपये
मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!