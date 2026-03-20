MP के सीनियर नेता को भाजपा ने दी बड़ी जिम्मेदारी, निगम मंडलों में नियुक्तियों की सुगबुगाहट

MP Nigam Mandal: ग्वालियर के पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया को लंबे समय बाद भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी दी है. उन्हें सरकार ने राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है. ऐसे में अब मध्य प्रदेश में एक बार फिर निगम मंडलों में नियुक्तियों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है. क्योंकि लंबे समय से खाली पड़े पदों पर भर्ती की प्रक्रिया अब दिख रही है. चैत्र नवरात्र के पहले दिन गुरुवार से ही इसकी शुरुआत की है. जयभान सिंह पवैया के साथ सेवानिवृत्त हुए आईएएस अधिकारी केके सिंह राज्य वित्त आयोग में सदस्य बनाया गया है.

जयभान सिंह पवैया को लंबे समय बाद मिली जिम्मेदारी

जयभान सिंह पवैया को भाजपा ने एक बार फिर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है. उनका लंबा राजनीतिक करियर रहा है. पवैया ग्वालियर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं. जबकि 2013 में उन्होंने ग्वालियर सीट से विधानसभा का चुनाव जीता था. जिसके बाद उन्हें सरकार में मंत्री बनाया गया था. वह राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे हैं और बजरंग दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके हैं. पिछले कुछ चुनावों में वह लगातार टिकट के दावेदार माने जा रहे थे. जबकि, उनका नाम राज्यसभा सीट के लिए भी चला था. लेकिन भाजपा ने अब उन्हें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष बनाया है. जिसके बाद जयभान सिंह पवैया को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया है.

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