दिग्विजय सिंह के बेटे जयवर्धन की सियासी पोस्ट, लिखा-सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है

MP Politics News: दिग्विजय सिंह के बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की है, जो सियासी गलियारों में अब चर्चा में आ गयी है. उन्होंने एक डायलॉग लिखा है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Jan 01, 2026, 01:24 PM IST
जयवर्धन सिंह की सियासी पोस्ट
जयवर्धन सिंह की सियासी पोस्ट

Jaivardhan Singh Post: दिग्विजय सिंह की आरएसएस को लेकर की गई पोस्ट के बाद सियासी बयानबाजी जमकर हो रही है. इस बीच अब उनके बेटे और कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह ने भी पहली बार एक तरह से प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें राजनीति फिल्म के डायलॉग को लिखा 'सुना है आज समंदर को बड़ा गुमान आया है, उधर ही ले चलो कश्ती जिधर तूफान आया है.' बता दें कि जयवर्धन सिंह से पहले भी कांग्रेस के कई नेता दिग्विजय सिंह के समर्थन में पोस्ट कर चुके हैं, जिससे यह मामला चर्चा में बना हुआ है.

जयवर्धन सिंह ने की पोस्ट 

जयवर्धन सिंह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट की है, जिसमें उन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया है, इसमें राजनीति फिल्म में मनोज वाजपेयी की तरफ से बोला गया डॉयलाग बोला जा रहा है. बौखला गए हैं, खलबली मच गई है, बदहवासी छाई है. सिंगल प्वाइंट एजेंडा है कि कैसे हमारी एकता तोड़े. बेबुनियाद आरोप, मनगड़ंत स्कैंडल्स और खुद खुद कर कीचड़ उछाल रहे हैं हम पर. मगर आसमान में थूकने वाले को शायद ये पता नहीं है कि पलट कर थूक उन्हीं के चेहरे पर गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा.' ऐसे में उनकी पोस्ट चर्चा में बनी हुई है. 

दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर की थी पोस्ट 

दरअसल, दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर 27 दिसंबर के दिन एक पोस्ट की थी, उन्होंने एक तस्वीर साझा की थी. जिसमें उन्होंने आरएसएस और बीजेपी के संगठनात्मक ढांचे की तारीफ की थी. इस फोटो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी के सीनियर नेता लालकृष्ण आडवाणी दिखाई दे रहे थे, हालांकि यह तस्वीर पुरानी थी. उनकी इस पोस्ट के बाद कांग्रेस में ही कई नेताओं ने उनकी आलोचना की थी. जिसके बाद यह मामला गर्माता जा रहा है. 

कांग्रेस के कई नेता इस बीच दिग्विजय सिंह के समर्थन में उतर आए थे, जिन्होंने उन्हें कांग्रेस का मजबूत सिपाही बताया था. वहीं अब पहली बार उनके बेटे जयवर्धन सिंह ने भी उनकी एक तरह से उनका सर्मथन किया है. वहीं इस मामले में दिग्विजय सिंह ने भी बाद में सफाई दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं संगठन का समर्थन करता हूं, लेकिन मैं आरएसएस और मोदी की नीतियों के खिलाफ हूं. यह केवल मतभेद पैदा करने की कोशिश की जा रही है.

