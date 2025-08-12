राहुल गांधी के बाद जीतू पटवारी चुनाव आयोग पर आरोप, '4 दिन में 2500 बीएलए बनाना असंभव'
राहुल गांधी के बाद जीतू पटवारी चुनाव आयोग पर आरोप, '4 दिन में 2500 बीएलए बनाना असंभव'

MP Politics News: राहुल गांधी के बाद अब एमपी के पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं, उन्होंने जबलपुर में बीएलए बनाने को लेकर निशाना साधा है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 12, 2025, 02:27 PM IST
Jitu Patwari: कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर आरोपों के बाद अब कांग्रेस के नेता लगातार चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं. मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया है. जबलपुर में उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने 8 तारीख को एक पत्र जारी कर 12 तारीख तक बीएलए की लिस्ट मांगी थी, जबलपुर लोकसभा सीट पर 2000 से 2200 के बीच में बूथ हैं, ऐसे में महज चार दिन में 2500 लोगों की बीएलए बनाना असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता है.' राहुल गांधी से पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मध्य प्रदेश के चुनावों में लगातार चुनाव आयोग पर गड़बड़ी करने का आरोप लगा रहे हैं. 

जीतू पटवारी ने लगाए आरोप 

जीतू पटवारी ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा चुनाव आयोग ने गड़बड़ी की है. 1500 वोट को 1200 वोट में बदलने की भूमिका भी चुनाव आयोग की तरफ से की गई थी. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लगातार इस मुद्दे को उठा चुके हैं, क्योंकि एक ही व्यक्ति का नाम कई मतदाता सूची में होती है, यह स्थिति एक ही प्रदेश में एक ही विधानसभा क्षेत्र में देखी गई, जबकि कही कही तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में दिखी है. इसलिए राहुल गांधी ने यह मुद्दा उठाया है, चुनाव आयोग की गड़बड़ी पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. 

जीतू पटवारी ने बीजेपी पर साधा निशाना 

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग और बीजेपी आज के वक्त में मिलकर काम करती है. कांग्रेस के साथ-साथ बीजेपी के उम्मीदवारों तक ने चुनाव आयोग में कई शिकायतें की थी, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की थी. क्योंकि सत्ताधारी होने के चलते चुनाव आयोग और बीजेपी मिलकर काम करती है. इसलिए वोटों की चोरी हो रही है.

राहुल गांधी का यह नैरेटिव राजनीतिक लाभ के लिए नहीं है बल्कि वह जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं. क्योंकि आम लोगों के वोट की चोरी हुई है. इसलिए यह संविधान को बचाने के लिए और भरोसे के लिए है. जीतू पटवारी ने कहा कि अगर आज लोकतंत्र की रक्षा नहीं की गई तो आने वाली पीढ़ी को तानाशाही का सामना करना पड़ेगा. बता दें कि चुनाव आयोग का मुद्दा मध्य प्रदेश में भी गर्माया हुआ है. 

