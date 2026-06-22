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Jitu Patwari Warehouse Controversy: मध्य प्रदेश में एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया है. वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के अध्यक्ष संजय नागायच ने जीतू पटवारी के वेयरहाउसों का औचक निरीक्षण किया था. इसके बाद संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए थे. वेयरहाउस का निरीक्षण कर नोटिस जारी किए जाने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पूरे मामले पर प्रतिक्रिया दी है. जीतू पटवारी ने कहा कि उनका वेयरहाउस खाली कर दिया जाए, क्योंकि एक तरफ समय पर किराया नहीं दिया जाता और दूसरी तरफ बेइज्जती की जा रही है.
जीतू पटवारी ने इस मामले को सुलझाने के लिए तुरंत वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर अनुराग वर्मा को फोन किया. पटवारी ने कहा, 'आपके कुछ नए इंस्पेक्टर या अधिकारी मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता. मेरे वेयरहाउस पर आए और सवाल किया कि अंदर-बाहर जाले क्यों लगे हैं. मैंने इस बारे में पहले ही लिखित जानकारी दी थी और आज एक और पत्र भेजा है. अगर हो सके तो कृपया मेरा वेयरहाउस खाली कर दें. मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा.' पटवारी ने आगे कहा, 'हम पर किसी का कोई बकाया नहीं है न सिर्फ वेयरहाउस का किराया समय पर नहीं दिया जाता, बल्कि ऊपर से हमें अपमानित भी किया जाता है. अपना स्टॉक हटा लें और वेयरहाउस खाली कर दें. आपका सामान पूरी तरह सुरक्षित है और एक पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह का अपमान और दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'
क्या है पूरा मामला?
जीतू पटवारी की प्रतिक्रिया आने के बाद अध्यक्ष संजय नागायच ने पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि, मेरे लिए अपशब्दों का उपयोग न करें और धमकाना बंद करें. आगे उन्होंने कहा कि, कमियां दूर न हुईं तो वेयरहाउसों को ब्लैकलिस्ट करेंगे. बता दें कि, मध्य प्रदेश वेयरहाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के चेयरमैन संजय नगायच ने सांवेर विधानसभा क्षेत्र के पालिया गांव में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के चार गोदामों का औचक निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान, नगायच ने दावा किया कि गोदामों में बुनियादी सुविधा जैसे आग से सुरक्षा के इंतजाम की कमी थी और नियमों का खुलेआम उल्लंघन किया गया था. इन उल्लंघनों का हवाला देते हुए, चेयरमैन नगायच ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे जीतू पटवारी को नोटिस जारी करें और सरकारी अनाज रखने के लिए उनके सभी गोदामों की पात्रता रद्द कर दें.
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