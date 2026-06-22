जीतू पटवारी ने इस मामले को सुलझाने के लिए तुरंत वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर अनुराग वर्मा को फोन किया. पटवारी ने कहा, 'आपके कुछ नए इंस्पेक्टर या अधिकारी मैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता. मेरे वेयरहाउस पर आए और सवाल किया कि अंदर-बाहर जाले क्यों लगे हैं. मैंने इस बारे में पहले ही लिखित जानकारी दी थी और आज एक और पत्र भेजा है. अगर हो सके तो कृपया मेरा वेयरहाउस खाली कर दें. मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा.' पटवारी ने आगे कहा, 'हम पर किसी का कोई बकाया नहीं है न सिर्फ वेयरहाउस का किराया समय पर नहीं दिया जाता, बल्कि ऊपर से हमें अपमानित भी किया जाता है. अपना स्टॉक हटा लें और वेयरहाउस खाली कर दें. आपका सामान पूरी तरह सुरक्षित है और एक पैसे का भी नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह का अपमान और दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.'