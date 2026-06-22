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MP में नया सियासी घमासान: नोटिस मिलने पर भड़के जीतू पटवारी, बोले-वेयरहाउस खाली कर दो, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं

Jitu Patwari Warehouse Controversy: मध्य प्रदेश में वेयरहाउस को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. वेयरहाउसों पर नोटिस जारी होने के बाद जीतू पटवारी ने नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने वेयरहाउस कॉर्पोरेशन के जनरल मैनेजर को फोन कर वेयरहाउस खाली करने कि बात कही है.

Written ByPooja
Published: Jun 22, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jun 22, 2026, 11:54 AM IST
MP में नया सियासी घमासान: नोटिस मिलने पर भड़के जीतू पटवारी, बोले-वेयरहाउस खाली कर दो, बेइज्जती बर्दाश्त नहीं

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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