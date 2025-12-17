Advertisement
MP कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव, जीतू पटवारी ने किया 780 ब्लॉक अध्यक्षों का ऐलान

MP Congress Block Adhyaksh: मध्य प्रदेश कांग्रेस के संगठन में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने 780 नए ब्लॉक अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है. 

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Dec 17, 2025, 10:53 AM IST
एमपी कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्षों का ऐलान
एमपी कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्षों का ऐलान

Jitu Patwari: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के सगठन में बड़ा बदलाव किया है. उन्होंने अपने अध्यक्ष के दो साल पूरे होने वाले दिन ही प्रदेश में 780 नए ब्लॉक अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है, जिसमें कई अहम बदलाव देखने को मिले हैं. पार्टी ने भोपाल से लेकर ग्वालियर तक और इंदौर से लेकर जबलपुर तक सभी संभागों में कई नए ब्लॉक अध्यक्ष बनाए हैं, जो पार्टी के लिहाज से अहम माना जा रहा है. बताया जा रहा है कि सीनियर नेताओं से चर्चा के बाद ही सभी जिलों में ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों पर  मुहर लगी है. 

दिल्ली तक चला मंथन

राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि कांग्रेस जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुटी है. ऐसे में पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के साथ मिलकर सभी ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों पर मुहर लगाई है. बताया जा रहा है कि भोपाल से लिस्ट दिल्ली गई थी और यहां सबकुछ तय होने के बाद ही ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों का ऐलान किया गया है. क्योंकि कांग्रेस में लंबे समय से पुराने ब्लॉक अध्यक्ष जमे हुए थे, ऐसे में पार्टी में लंबे समय से नई नियुक्तियां होने की चर्चाएं चल रही थी, जिस पर जीतू पटवारी ने मुहर लगा दी है. 

जिलाध्यक्षों की भूमिका 

खास बात यह है कि ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियों में जिलाध्यक्षों की भूमिका भी अहम मानी जा रही है. क्योंकि जिलाध्यक्षों की नियुक्तियों के वक्त ही राहुल गांधी ने यह स्पष्ट किया था कि पार्टी में टिकट वितरण से लेकर सभी निर्णयों में जिलाध्यक्षों की भूमिका अहम रहेगी, ऐसे में जिले की टीम बनाने में भी जिलाध्यक्षों की राय सबसे ज्यादा ली जा रही है, जिसके बाद ही ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्तियां हुई हैं. इसके अलावा जिले में सीनियर नेताओं की राय सलाह पर भी अमल किया गया है, जबकि सबसे अहम और जरूरी जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखा गया है. कांग्रेस ने जातिगत समीकरणों के आधार पर ही जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां की हैं. 

जीतू पटवारी के 2 साल 

जीतू पटवारी ने अपने अध्यक्ष के कार्यकाल के 2 साल पूर होने पर यह नियुक्तियां की हैं. 2023 के विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने जीतू पटवारी को कमलनाथ की जगह नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया था. जिसके बाद पटवारी को इस पद पर काम करते हुए 2 साल पूरे हो चुके हैं. माना जा रहा है कि निकाय और आने वाले विधानसभा चुनाव के हिसाब से ही वह टीम बनाने में जुटे हैं.

ये भी पढ़ेंः MP में खाद पर सियासत: पूर्व मंत्री सचिन यादव ने उठाए सवाल, कृषि मंत्री ने दिया जवाब

