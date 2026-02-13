Advertisement
जीतू पटवारी ने कांग्रेस विधायक को बताया हॉलीवुड हीरो, बोले-सोचा ये कौन खड़ा है

MP Politics News: जीतू पटवारी ने कांग्रेस के विधायक को हॉलीवुड का हीरो बताया है. उनका कहना है कि जब उन्होंने विधायक को दूर से देखा तो वह सोच में पड़ गए थे कि कौन खड़ा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 13, 2026, 02:34 PM IST
जीतू पटवारी ने कांग्रेस विधायक को बताया हॉलीवुड का हीरो
Jitu Patwari News: मध्य प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने बयानों से चर्चा में रहते हैं. वह कई बार हल्के फुल्के अंदाज में भी अपने सर्मथकों के साथ बातचीत में कुछ ऐसा कहते हैं, जो चर्चा में आ जाता है. ऐसा ही फिर से देखने को मिला है, जहां पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कांग्रेस एक विधायक को हॉलीवुड का हीरो बताया. जीतू पटवारी ने कहा कि जब वह कार्यक्रम में आ रहे थे और दूर से देखा कि कौन खड़ा है तो वह सोच में पड़ गए थे. खास बात यह है कि कांग्रेस विधायक और जीतू पटवारी की जुगलबंदी एमपी की सियासत में चर्चा में रहती है. 

जयवर्धन सिंह को बताया हॉलीवुड हीरो

दरअसल जीतू पटवारी ने राघौगढ़ से कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह को हॉलीवुड का हीरो बताया है. जीतू पटवारी गुरुवार को गुना जिले के दौरे पर थे, जहां वह चांचौड़ा क्षेत्र में आयोजित एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए पहुंचे थे. जहां उनका शादी में स्वागत किया गया. नेशनल हाईवे पर कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह भी कार्यकर्ताओं के साथ जीतू पटवारी का स्वागत करने के लिए खड़े थे, जहां जयवर्धन सिंह ने जीतू पटवारी का जिले में स्वागत किया. क्योंकि जयवर्धन सिंह गुना जिले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं. 

ये भी पढ़ेंः जीतू पटवारी ने सीएम मोहन को लिखा पत्र, कहा-इन 3 मंत्रियों पर लिया जाए एक्शन

इस दौरान जीतू पटवारी ने कहा कि मैं गाड़ी में दूर से देख रहा था कि ये कौन हैं, कौन खड़े होंगे. जब थोड़ा पास आया तो मैंने कहा कि ये हॉलीवुड का हीरो कौन खड़ा है, लेकिन और पास आया तो देखा ये तो अपने जेवी भैया हैं. जिसके बाद मुस्कुराने लगे, इस दौरान जयवर्धन सिंह ने गुना जिले के कार्यकर्ताओं का पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से परिचय भी कराया. 

चर्चा में रहती है दोनों की जोड़ी 

बता दें कि जीतू पटवारी और जयवर्धन सिंह की जोड़ी मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चा में रहती है, दोनों 2013 में एक साथ विधानसभा पहुंचे थे, जबकि कमलनाथ सरकार के दौरान दोनों एक साथ सरकार में मंत्री भी रहे थे. वर्तमान में जयवर्धन सिंह जीतू पटवारी की टीम का अहम हिस्सा माने जाते हैं. ऐसे में राजनीतिक गलियारों में दोनों की चर्चा अक्सर होती रहती है. 

ये भी पढ़ेंः 1 महीने से लापता बीजेपी विधायक का चला पता, मऊगंज से 605 किलोमीटर की दूरी पर ठहरे थे

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

