छिंदवाड़ा कफ सिरप कांडः जीतू पटवारी ने की SIT जांच की मांग, बीजेपी का पलटवार

Jitu Patwari: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने छिंदवाड़ा समेत दूसरे जिलों में कफ सिरप के चलते हुए मासूम बच्चों की मौत के मामले की जांच एसआईटी से करवाएं जाने की मांग की है. उन्होंने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले में सरकार पर जमकर निशाना साधा, जीतू पटवारी ने कहा कि मैंने खुद पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, फिलहाल नागपुर में 8 बच्चे भर्ती है, जबकि सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से 6 ही बताए जा रहे हैं, 17 बच्चों की मौत हो चुकी है, लेकिन इस दिशा में कोई काम नहीं किया जा रहा है, डॉक्टर पर एफआईआर और कलेक्टर को हटाने भर से काम नहीं चलेगा. वहीं जीतू पटवारी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है.

जीतू पटवारी ने की SIT जांच की मांग

जीतू पटवारी ने इस मामले में एसआईटी जांच की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह राजनीति का विषय नहीं है, बल्कि इस पर सख्ती से काम होना चाहिए. इस मामले में उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला की लापरवाही रही है, क्योंकि ड्रग कंट्रोलर का करप्शन मासूम बच्चों की मौत का कारण है, लेकिन अब तक इस मामले में पीएस यादव को हटाया नहीं गया है, जबकि 50 प्रतिशत से ज्यादा का कमीशन खेल चल रहा है, आज प्रदेश में बिना कमीशन के कोई खेल नहीं हो रहा है, दवाओं में 50 प्रतिशत का खेल हो रहा है. सरकार ने इस मामले में ध्यान भटकाने के लिए डॉक्टर के ऊपर एफआईआर की और कलेक्टर को हटाया गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट पहुंचा कफ सिरप कांड, 16 बच्चों की मौत मामले में याचिका दायर, CBI जांच की मांग

पीसीसी चीफ ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि डिप्टी सीएम अब खुद सीएम बनना चाहते हैं और सब उन्हें निपटाना चाहते हैं, इस सरकार की वजह से इतने बच्चों की मौत हुई है, जबकि इतना बड़ा मामला होने के बाद भी राजेंद्र शुक्ला और प्रभारी मंत्री राकेश सिंह अब तक छिंदवाड़ा क्यों नहीं पहुंचे हैं. पीड़ित परिवार अपना जेवर तक गिरवी रखकर इलाज करवा रहे हैं. इसलिए इस मामले में सबसे बहले स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, जबकि स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव को भी हटाया जाना चाहिए. जीतू पटवारी ने कहा कि अब तक एक भी बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है. इसलिए इस मामले में अब कांग्रेस की तरफ से जनजागरण अभियान चलाया जाएगा.

बीजेपी का पलटवार

वहीं जीतू पटवारी के आरोपों पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है. बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल का कहना है कि जीतू पटवारी या फिर उमंग सिंघार को यह समझना चाहिए कि सरकार और मुंह चलाने में अंतर होता है. कमलनाथ सरकार के दौरान चित्रकूट में क्या हुआ था, उस वक्त कोई कार्रवाई नहं हुई है. आज भी कांग्रेस केवल राजनीतिक चमकाने में लगी है, कांग्रेस प्रदेश को बदनाम करने में जुटी है. बीजेपी कांग्रेस के आरोपों से इतर छिंदवाड़ा कफ सिरप का मामला चर्चा में बना हुआ है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका लगाई गई है.

ये भी पढ़ेंः डॉक्टर या कोई और... 17 बच्चों की मौत का जिम्मेदार कौन? IMA ने सीधे लगा दिया आरोप

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!