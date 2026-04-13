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भोपाल में दिग्विजय सिंह से मिले जीतू पटवारी, राज्यसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज

MP Politics: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने सोमवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह से मुलाकात की है. दोनों नेताओं के बीच हुई यह मुलाकात अहम मानी जा रही है. जिसे राज्यसभा चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 13, 2026, 01:36 PM IST
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जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह की मुलाकात
जीतू पटवारी ने दिग्विजय सिंह की मुलाकात

MP Rajya Sabha Elections: एमपी में भले ही राज्यसभा चुनाव में 2 महीने का वक्त है. लेकिन जिस तरह से राज्य में राजनीतिक परिस्थितियां बदल रही हैं. उससे नेताओं की बीच लगातार बैठकों का दौर शुरू हो रहा है. सोमवार को मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भोपाल में पूर्व सीएम और कांग्रेस के सीनियर नेता दिग्विजय सिंह मुलाकात की है. दोनों नेताओं के बीच हुई मुलाकात को राजनीतिक जानकार राज्यसभा चुनाव से जोड़कर देख रहे हैं. क्योंकि राज्यसभा में दिग्विजय सिंह की सीट खाली हुई है. जबकि वह तीसरी बार राज्यसभा जाने से मना कर चुके हैं. ऐसे में नया प्रत्याशी कौन होगा इसको लेकर अभी से मंथन जारी है. क्योंकि राज्यसभा प्रत्याशी के चयन में दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी की भूमिका सबसे अहम हो सकती है. 

दिग्विजय सिंह से मिले जीतू पटवारी 

सोमवार को जीतू पटवारी दिग्विजय सिंह के बंगले पर पहुंचे और उनसे मुलाकात की है. जिसके बाद उन्होंने कहा कि वह पार्टी के सीनियर नेताओं से लगातार मार्गदर्शन लेते रहते हैं. दिग्विजय सिंह उन्हें लगातार मार्गदर्शन मिलता है. आज राज्यसभा चुनाव और पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए उनसे चर्चा हुई है. राज्यसभा सीट को लेकर जीतू पटवारी ने दावा किया है कि पार्टी का प्रत्याशी जीतेगा. 5 लाख परसेंट हमारा कैंडिडेट राज्यसभा का चुनाव जीतने वाला है. पार्टी में गुटबाजी को लेकर जीतू पटवारी ने कहा कि किसी तरह की गुटबाजी कांग्रेस पार्टी में नहीं है. बड़े और अहम मुद्दों पर सभी नेता वरिष्ठों की सहमति के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं. इसलिए किसी तरह की स्थिति नहीं है. 

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कांग्रेस के लिए अहम हुई राज्यसभा सीट 

एमपी में मई-जून के बीच राज्यसभा की तीन सीटों पर चुनाव होने हैं. वर्तमान में विधायकों की संख्या के हिसाब से एक सीट कांग्रेस को मिलनी तय है. लेकिन हाल फिलहाल में कुछ ऐसी स्थिति बनी है. जिसमें कांग्रेस की सीट को लेकर मामला फंस सकता है. क्योंकि कांग्रेस के एक विधायक आयोग्य घोषित हो चुके हैं. जबकि एक के पास राज्यसभा चुनाव में वोट डालने का अधिकार नहीं है. जबकि एक विधायक बागी नजर आ रही हैं. ऐसे में फिलहाल पार्टी के पास सभी विधायकों को एकजुट रखना अहम माना जा रहा है. यही वजह है कि दिग्विजय सिंह से जीतू पटवारी की मुलाकात अहम मानी जा रही है. 

एमपी में कांग्रेस के दिग्विजय सिंह, बीजेपी के सुमेर सिंह सोलंकी और चॉर्ज कुरियन की सीटें खाली हो चुकी हैं. माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग जल्द ही इन सीटों को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकता है. जिसके बाद राज्य में राज्यसभा चुनाव का सियासी गणित शुरू हो सकता है.

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