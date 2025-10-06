Advertisement
छिंदवाड़ा कफ सिरप कांड: पीड़ित परिवारों से मिले जीतू पटवारी, 1 करोड़ का मुआवजा मांगा

Jitu Patwari: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने छिंदवाड़ा जिले में मृतक बच्चों के परिजनों से मुलाकात की है, उन्होंने इस मामले में सरकार से मुआवजे की मांग करते हुए कई जिम्मेदारों के इस्तीफे भी मांगे हैं.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Oct 06, 2025, 03:49 PM IST
पीड़ित परिवारों से मिले जीतू पटवारी
Chhindwara Cough Syrup Case: मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में किडनी फेल होने से अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है, इस मामले में कफ सिरप को अब तक बड़ी वजह माना जा रहा है, जिस पर सरकार ने जांच की बात कही है. इस बीच पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने छिंदवाड़ा जिले के परासिया पहुंचकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है, उन्होंने सरकार से पीड़ित परिजनों को एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा और संबंधित अधिकारिरो से इस्तीफा मांगा है, इसके अलावा उन्होंने राज्य के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से भी इस्तीफे की मांग की है. जीतू पटवारी ने इस मामले में सरकार पर निशाना साधा है. 

जीतू पटवारी ने सरकार पर साधा निशाना

जीतू पटवारी ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनसे पूरे मामले की जानकारी ली है. उन्होंने कहा कि इस मामले में पूरी तरह से ड्रग विभाग डॉक्टर से ज्यादा जवाबदार, इसलिए जवाबदारी तय होनी चाहिए और उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, जिन लोगों की वजह से यह हुआ है, क्योंकि इतनी परेशानी के बाद भी सरकार की तरफ से इलाज समय से नहीं मिल पाया है, जबकि अब तक भी कोई मदद उपलब्ध नहीं हुई है, क्योंकि पैसा नहीं होने के बाद भी परिवारों ने अपने बच्चों का इलाज कराया है, जिससे उनका घर तक बिकने की स्थिति बन गई है. इसलिए जिम्मेदार लोगों को इस मामले में अपनी स्थिति समझनी चाहिए. 

ये भी पढ़ेंः छिंदवाड़ा में अब तक क्यों नहीं किया गया बच्ची का पोस्टमार्टम, PM में देरी की क्या है वजह

1 करोड़ का मुआवजा मिले 

पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा कि वह मुख्यमंत्री मोहन यादव से इस मामले में पीड़ित परिवारों के लिए एक-एक करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग करते हैं और सभी पीड़ित परिवारों को तुरंत ही यह सहायता राशि उपलब्ध होनी चाहिए, क्योंकि अभी भी कई बच्चों का इलाज चल रहा है, जबकि उनके परिजनों के पास किसी तरह की सहयता नहीं है. इसलिए उनको जल्द से जल्द मुआवजा मिलना चाहिए, क्योंकि परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है. 

सरकार पर निशाना साधते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि इस मामले में जिम्मेदारी अधिकारियों के इस्तीफे होने चाहिए, जबकि प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और डिप्टी सीएम को भी तुरंत इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि इस पूरे मामले में उनकी जिम्मेदारी बनती है. बता दें कि छिंदवाड़ा जिले में अब तक 14 बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि इस मामले में अब कफ सिरप की जांच की बात सामने आ रही है. क्योंकि जान गंवाने वाले सभी बच्चों की किडनी फेल हुई हैं.

ये भी पढ़ेंः MP के अतिथि शिक्षकों के लिए जरूरी खबर, सरकार ने लिया ट्रांसफर से जुड़ा फैसला

