'100% मूंग खरीदी करो, नहीं तो आंदोलन होगा...', नर्मदापुरम में जीतू पटवारी की सरकार को चेतावनी

भ्रष्टाचार के लगाए आरोप

प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों से अछूता नहीं है. उन्होंने सरकार को 'अलीबाबा और चालीस चोर' की सरकार बताते हुए कहा कि यदि कोई मंत्री खुद को ईमानदार मानता है, तो उसे जनता के सामने आकर जवाब देना चाहिए. पटवारी ने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि देश की आस्था के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है. हालांकि, इन आरोपों पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.