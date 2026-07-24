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'100% मूंग खरीदी करो, नहीं तो आंदोलन होगा...', नर्मदापुरम में जीतू पटवारी की सरकार को चेतावनी

Jitu Patwari News: नर्मदापुरम दौरे पर पहुंचे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने किसानों की मूंग खरीदी, शिक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दों पर केंद्र व प्रदेश सरकार को घेरा. उन्होंने 3 अगस्त तक 100 प्रतिशत मूंग खरीदी नहीं होने पर प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी.

Written ByAbhishek GourEdited ByManish kushawah
Published: Jul 24, 2026, 08:46 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 08:46 PM IST
'100% मूंग खरीदी करो, नहीं तो आंदोलन होगा...', नर्मदापुरम में जीतू पटवारी की सरकार को चेतावनी
Image Credit: ZEE MEDIA

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Abhishek Gour

Abhishek Gour

अभेषेक गौड़ ज़ी मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ से जुड़े है और मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले मेंं रिपोर्टर पद पर तैनात हैं.

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