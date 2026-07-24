'100% मूंग खरीदी करो, नहीं तो आंदोलन होगा...', नर्मदापुरम में जीतू पटवारी की सरकार को चेतावनी

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MP Congress News: मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर नर्मदापुरम जिले पहुंचे. मूंग खरीदी समेत किसानों की विभिन्न मांगों को लेकर वे सिवनी मालवा में आयोजित ट्रैक्टर रैली में शामिल हुए. इसके बाद वे इटारसी कृषि उपज मंडी पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों से मुलाकात की. इस दौरान पटवारी ने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने शिक्षा, किसानों की समस्याओं और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा.
इटारसी में मीडिया से चर्चा करते हुए जीतू पटवारी ने दिल्ली में छात्रों के प्रदर्शन पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने दावा किया कि लाठीचार्ज में कई छात्र घायल हुए और कुछ की जान भी चली गई. पटवारी ने कहा कि पूरा देश केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहा है. उन्होंने राहुल गांधी द्वारा शिक्षा के अधिकार और शिक्षा की गारंटी को लेकर उठाए गए मुद्दों का समर्थन करते हुए कहा कि शिक्षा को राजनीति से ऊपर उठाकर राष्ट्रीय मुद्दा बनाया जाना चाहिए.
सरकार को दी चेतावनी
किसानों के मुद्दे पर भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने प्रदेश सरकार को खुली चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि सरकार 3 अगस्त तक किसानों की 100 प्रतिशत मूंग खरीदी का फैसला करे. यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस प्रदेशभर में आंदोलन करेगी. पटवारी ने कहा कि जहां-जहां मूंग की खेती होती है, वहां कांग्रेस किसानों के साथ सड़क पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी.
भ्रष्टाचार के लगाए आरोप
प्रदेश सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए जीतू पटवारी ने कहा कि मध्यप्रदेश सरकार का कोई भी मंत्री भ्रष्टाचार के आरोपों से अछूता नहीं है. उन्होंने सरकार को 'अलीबाबा और चालीस चोर' की सरकार बताते हुए कहा कि यदि कोई मंत्री खुद को ईमानदार मानता है, तो उसे जनता के सामने आकर जवाब देना चाहिए. पटवारी ने राम मंदिर के चढ़ावे को लेकर भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि देश की आस्था के नाम पर भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है. हालांकि, इन आरोपों पर सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.
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