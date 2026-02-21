हेमंत कटारे के इस्तीफे पर जीतू पटवारी का बड़ा बयान, कहा-वह उपनेता रहेंगे

MP Politics: मध्य प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार के दिन कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने अचानक से उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया. इसके बाद मध्य प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में कयासों का दौर शुरू हो गया. चर्चा यहां तक चल उठी थी कि वह बीजेपी में जा सकते हैं. अब इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है कि हेमंत कटारे का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है. इसके अलावा हेमंत कटारे ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बीजेपी में शामिल होने की खबरों को अफवाह बताया है.

इस्तीफा स्वीकार नहीं: जीतू पटवारी

दिल्ली से लौटे पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भोपाल में बड़ा बयान दिया है. उनका कहना है 'कांग्रेस पार्टी की तरफ से हेमंत कटारे का उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है. हेमंत कटारे की तरफ से अपनी बात पार्टी में रखी है, लेकिन उन्होंने इस्तीफे की बात नहीं लिखी है, वह विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी निभा रहे हैं और आगे भी यह जिम्मेदारी निभाते रहेंगे.' जीतू पटवारी के बयान से फिलहाल यह स्पष्ट हुआ है कि हेमंत कटारे का उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा पार्टी फोरम में स्वीकार नहीं किया गया है.

हेमंत कटारे ने भी दी सफाई

इसके अलावा कांग्रेस विधायक हेमंत कटारे ने भी पूरे मामले में सोशल मीडिया के माध्यम से सफाई दी है. उनका कहना है कि वह पारिवारिक कारणों से भोपाल में नहीं और इसी वजह से उनका फोन बंद है, इसका यह मतलब नहीं है कि वह बीजेपी में शामिल हो रहे हैं. हेमंत कटारे ने स्पष्ट किया है कि वह सोमवार से विधानसभा सत्र में फिर से शामिल होंगे और विपक्ष की भूमिका का निर्वाहन करेंगे.

दरअसल, शुक्रवार से लेकर शनिवार तक एमपी कांग्रेस में तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदला है. सबसे पहले हेमंत कटारे ने उपनेता प्रतिपक्ष के पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद उनका फोन बंद हो गया. शाम को 7 बजे मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी की तरफ से उनके इस्तीफे की खबर पर मुहर लगी. वहीं शनिवार को सुबह जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हेमंत कटारे का इस्तीफा स्वीकार नहीं किए जाने की बात कही है. इस दौरान उनके साथ एमपी कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मौजूद थे.

