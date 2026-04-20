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MP में कांग्रेस कर सकती है बड़ी संगठनात्मक सर्जरी, भोपाल से दिल्ली भेजी गई रिपोर्ट, होगा एक्शन

MP Politics: एमपी में कांग्रेस एक बार फिर बड़ी संगठनात्मक सर्जरी कर सकती है. क्योंकि हाल ही में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने जिलाध्यक्षों के साथ बैठक की थी. जिसकी रिपोर्ट दिल्ली भेजी जा चुकी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Apr 20, 2026, 04:19 PM IST
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एमपी कांग्रेस में हो सकते हैं बदलाव
एमपी कांग्रेस में हो सकते हैं बदलाव

MP Congress: एमपी में कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्षों की फीडबैक रिपोर्ट भोपाल से दिल्ली पहुंच चुकी है. बताया जा रहा है कि कांग्रेस आलाकमान के पास पहुंची रिपोर्ट में कई जिलाध्यक्षों का फीडबैक सही नहीं रहा है. कुछ जिलाध्यक्ष पार्टी के सीनियर नेताओं की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे हैं. ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी अब इस मामले में एक्शन ले सकती है और कुछ जिलाध्यक्षों पर गाज गिर सकती है. क्योंकि संगठन सृजन अभियान की लंबी प्रक्रिया के बाद जिलाध्यक्षों का चयन किया गया था. लेकिन कई जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट ठीक नहीं आई है. 

हरीश चौधरी ने की थी चर्चा

एमपी कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी ने हाल ही में पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ चर्चा की थी. जिसमें कुछ जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट सही नहीं रही है. करीब 12 ऐसे में जिलाध्यक्ष हैं. जिनकी की रिपोर्ट चिंताजनक है. वामसी रेड्‌डी को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से भेजा गया था, जिन्होंने सभी की समीक्षा की थी. अब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भी जिलाध्यक्षों की रिपोर्ट भेजी गई है. जहां दिल्ली से बिना परफॉरमेंस वाले जिलाध्यक्षों के खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है. जिसमें कुछ जिलाध्यक्षों को हटाया भी जा सकता है. क्योंकि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने हाल ही में स्पष्ट किया था कि अगर जिलाध्यक्ष काम नहीं करेंगे तो उन्हें हटाया जाएगा. 

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8 महीने पहले हुई थी नियुक्तियां 

बता दें कि एमपी में राहुल गांधी के संगठन सृजन अभियान के तहत जिलाध्यक्षों की नियुक्तियां हुई थी. करीब 8 महीने का वक्त जिलाध्यक्षों की नियु्क्तियों को हो चुका है. कांग्रेस ने सभी जिलाध्यक्षों को उनके जिले में टीम को तैयार करने के निर्देश दिए थे. लेकिन 8 महीने बीत जाने के बाद भी कई जिलों में अब तक टीम नहीं बनी है. ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने पूरी रिपोर्ट भोपाल से दिल्ली भेज दी है. जिसमें जिलाध्यक्षों से जुड़ी सभी जानकारी दी गई है. 

माना जा रहा है कि पीसीसी चीफ जीतू पटवारी भी जल्द ही इस मामले में दिल्ली का दौरा कर सकते हैं. जहां उनकी पार्टी आलाकमान के नेताओं से मुलाकात हो सकती है. जिसके बाद एमपी कांग्रेस में आने वाले दिनों में कुछ बड़े बदलाव दिख सकते हैं. क्योंकि अगले साल पंचायत और निकाय चुनाव हो सकते हैं. ऐसे में पार्टी सभी जिलों में अपनी टीम को मजबूत करना चाहती है.

ये भी पढ़ेंः महिला आरक्षण बिल की लड़ाई दिल्ली से पहुंची भोपाल, MP विधानसभा में होगा विशेष सत्र 

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