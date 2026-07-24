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'तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा...', पटवारी के बयान पर सियासत तेज, अधिकारियों पर दबाव बनाना शर्मनाक...मंत्री ने की कार्रवाई की मांग

Datia By Election: दतिया उपचुनाव के बीच जीतू पटवारी के बयान पर सियासत तेज हो गई है. मंत्री विश्वास सारंग ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है. उन्होंने अधिकारियों पर दबाव बनाने को शर्मनाक बताया.

Written ByPooja
Published: Jul 24, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 02:27 PM IST
'तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा...', पटवारी के बयान पर सियासत तेज, अधिकारियों पर दबाव बनाना शर्मनाक...मंत्री ने की कार्रवाई की मांग

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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