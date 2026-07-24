'तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा...', पटवारी के बयान पर सियासत तेज, अधिकारियों पर दबाव बनाना शर्मनाक...मंत्री ने की कार्रवाई की मांग

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Datia By Election: दतिया उपचुनाव के बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान पर प्रदेश की सियासत गरमा गई है. मध्य सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने इस बयान को आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग की है.
विश्वास सारंग ने कहा कि अधिकारियों पर दबाव बनाने की कोशिश लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उचित नहीं है. विश्वास सारंग ने कहा कि अधिकारियों पर किसी भी तरह का दबाव बनाना बेहद शर्मनाक है. यह कांग्रेस की हार का मानसिकता को दर्शाता है और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास है. मंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग को मामले का संज्ञान लेकर संबंधित प्रकरण दर्ज करना चाहिए. सारंग ने दावा किया कि दतिया उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़े बहुमत से जीत दर्ज करेगी.
जीतू पटवारी का बयान
मामला 23 जुलाई का है, दतिया के बसाई इलाके के ठाकुरपुरा गांव में कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह के समर्थन में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर पुलिस या प्रशासन ने किसी भी तरह की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की, तो चुनाव के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा. भाषण देते हुए जीतू पटवारी ने कहा, 'चाहे SP आए या DSP, मेरा नाम याद रखना जीतू पटवारी. अगर पुलिस अफसरों ने कोई गड़बड़ की, तो मैं पहले उनसे हिसाब चुकता करूंगा, चुनाव बाद में होगा. चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए. सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन अफसरों को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए. वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा. मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा. मैं आम तौर पर इस तरह बात नहीं करता.'
कई मुद्दों पर की बात
अपने संबोधन में जीतू पटवारी ने इलाके में बढ़ते अपराध, हत्याओं, आत्महत्याओं और जमीन से जुड़े विवादों जैसे मुद्दों पर भी बात की. उन्होंने लोगों की परेशानियों पर चिंता जताई और उन्हें भरोसा दिलाया कि कांग्रेस जनता के साथ खड़ी रहेगी. हालांकि, इस बयान पर प्रशासन की ओर से अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है.
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