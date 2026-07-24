'तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा...', पटवारी के बयान पर सियासत तेज, अधिकारियों पर दबाव बनाना शर्मनाक...मंत्री ने की कार्रवाई की मांग

जीतू पटवारी का बयान

मामला 23 जुलाई का है, दतिया के बसाई इलाके के ठाकुरपुरा गांव में कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह के समर्थन में आयोजित एक बैठक को संबोधित करते हुए जीतू पटवारी ने निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की. उन्होंने कहा कि अगर पुलिस या प्रशासन ने किसी भी तरह की पक्षपातपूर्ण कार्रवाई की, तो चुनाव के बाद संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को जवाबदेह ठहराया जाएगा. भाषण देते हुए जीतू पटवारी ने कहा, 'चाहे SP आए या DSP, मेरा नाम याद रखना जीतू पटवारी. अगर पुलिस अफसरों ने कोई गड़बड़ की, तो मैं पहले उनसे हिसाब चुकता करूंगा, चुनाव बाद में होगा. चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए. सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन अफसरों को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए. वरना मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा. मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा. मैं आम तौर पर इस तरह बात नहीं करता.'