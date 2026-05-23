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MP में भी चर्चा में 'कॉकरोच जनता पार्टी', ज्योतिरादित्य सिंधिया-हेमंत खंडेलवाल ने कसा तंज

Cockroach Janata Party Social Media: ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंत खंडेलवाल ने 'कॉकरोच जनता पार्टी' पर तंज कसा है. पार्टी सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: May 23, 2026, 03:44 PM IST
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ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंत खंडेलवाल ने दिया CJP पर बयान
ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंत खंडेलवाल ने दिया CJP पर बयान

Jyotiraditya Scindia Shivpuri Visit: सोशल मीडिया पर बनी 'कॉकरोच जनता पार्टी' फिलहाल देशभर में चर्चा में बनी हुई है. क्योंकि सोशल मीडिया पर इसके फॉलोअर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है. शनिवार को शिवपुरी पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी इस पर तंज कसा है. कॉकरोच जनता पार्टी के ट्रेंड पर दोनों नेताओं ने प्रतिक्रिया दी है. सिंधिया ने कहा कि पार्टियां जनता के बीच रहने से और काम करने से चलती हैं. फिलहाल यह मामला ट्रेंड में बना हुआ है. 

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कसा तंज 

'कॉकरोच जनता पार्टी' के ट्रेंड पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने तंज कसते हुए कहा 'सोशल मीडिया पर समय-समय पर कई तरह के मुद्दे ट्रेंड करते रहते हैं, लेकिन भाजपा का लक्ष्य केवल देश के विकास और जनसेवा पर केंद्रित है. देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 'विकसित भारत 2047' के विजन के साथ मजबूती से खड़ी है. किसी टिप्पणी के बाद 'कॉकरोच जनता पार्टी' को लेकर ऑनलाइन चर्चाएं जरूर बढ़ीं है. लेकिन इससे भाजपा की कार्यशैली या राजनीतिक दिशा पर कोई असर नहीं पड़ता. उनके मुताबिक वास्तविक राजनीति सोशल मीडिया के ट्रेंड से नहीं, बल्कि जनता के बीच लगातार काम करने से तय होती है. ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने संसदीय क्षेत्र शिवपुरी के दौरे पर हैं. 

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हेमंत खंडेलवाल ने भी दी प्रतिक्रिया

बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा 'सोशल मीडिया और जमीनी राजनीति में बड़ा अंतर होता है. कई बार ऐसा होता है कि कोई विषय इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो जाता है और कुछ समय तक चर्चा में भी बना रहता है. लेकिन उसका प्रभाव लंबे समय तक कायम नहीं रहता. खंडेलवाल ने कहा कि राजनीतिक दल केवल फॉलोअर्स या ट्रेंडिंग हैशटैग के आधार पर नहीं चलते है. किसी भी संगठन की ताकत उसकी विचारधारा, कार्यकर्ता और जनता के बीच उसकी सक्रियता से तय होती है. भाजपा, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दल सालों से संगठनात्मक ढांचे और विचारधारा के आधार पर जनता के बीच काम कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि वही दल लंबे समय तक टिकते हैं, जो समाज के बीच रहकर निरंतर काम करते हैं. हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि कॉकरोच जनता पार्टी जैसे सोशल मीडिया ट्रेंड की तुलना स्थापित राजनीतिक दलों से करना उचित नहीं है. हालांकि जब उनसे कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स पूर्व ट्विटर अकाउंट पर कथित प्रतिबंध को लेकर सवाल पूछा गया. जिस पर किसी भी तरह की टिप्पणी करने इंकार कर दिया है.'

कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं ने राजनीतिक गलियारों में नई बहस छेड़ दी है. एक तरफ जहां इंटरनेट पर यह ट्रेंड तेजी से वायरल हुआ है. जिस पर अब राजनीतिक दलों की तरफ से भी प्रतिक्रियाएं आई हैं.  

ये भी पढ़ेंः MP राज्यसभा चुनाव: 1 सीट जीतने के लिए 58 विधायक जरूरी, वोटिंग में दिखेगा बदलाव

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