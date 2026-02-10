Advertisement
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने आप को बताया डिब्बा मंत्री, बोले-सब अपने-अपने डिब्बे में कैद हैं

Jyotiraditya Scindia News: ज्योतिरादित्य सिंधिया अक्सर अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं, इस बार उन्होंने कुछ ऐसा कहा कि जो फिर से चर्चा में बना हुआ है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Feb 10, 2026, 02:53 PM IST
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को बताया डिब्बा मंत्री
MP News: केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक कार्यक्रम में ऐसी बात कही जिस पर सब हंसने लगे, उन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर मोबाइल फोन के बारे में समझाते हुए मोबाइल को डिब्बा और खुद को डिब्बा मंत्री बताया. जिसके बाद उनका यह अंदाज सोशल मीडिया पर भी वायरल हो गया. दरअसल, एक सभा के दौरान उन्होंने मोबाइल पर चर्चा करते हुए यह बात कही है. 

क्यों कहा डिब्बा मंत्री 

दरअसल, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक सभा के दौरान मोबाइल के उपयोग पर बोलते हुए कहा 'आज मैं देखता हूं, मंच पर भी, मंच के नीचे भी, गाड़ी मे भी, प्लेन मे भी, कही भी पांच लोग बैठे होंगे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता. सब अपने-अपने डिब्बा में कैद हैं, अपने डिब्बे मे मस्त हैं. यहां तक की पति-पत्नी भी आपस मे बात नहीं करते, पति अपने डिब्बे में, पत्नी अपने डिब्बे में ऐसे में रिश्ते कैसे बनेंगे ?. उन्होंने मजाकियां अंदाज में कहा कि मैं डिब्बा मंत्री हूं और डिब्बे का जितना इस्तेमाल होगा, मेरे लिए तो यह उतना ही अच्छा होगा.'

संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया 

दरअसल, ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल मोदी कैबिनेट में दूर संचार मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. सिंधिया ने विभाग में कई नवाचार भी किए हैं, जबकि वह 5जी नेटवर्क पर भी लगातार जोर दे रहे हैं. हालांकि इस सब के बाद भी उन्होंने लोगों से अपील की है कि वह कम से कम भोजन के दौरान पूरे परिवार को मोबाइल दूर रखकर आपसी संवाद करना चाहिए. क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी तो रिश्ते ही होते हैं.'

यही वजह है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह अंदाज जमकर सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है. क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जिस तरह से मोबाइल के उपयोग पर चर्चा की है, वह बात भी अहम मानी जा रही है. क्योंकि मोबाइल का उपयोग तेजी से बढ़ा है.  

