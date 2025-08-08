राहुल गांधी के दावे पर क्या बोले ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरोप तो लगाएंगे ही क्योंकि..

Jyotiraditya Scindia Target Rahul Gandhi: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कई बड़े दावे किए हैं. राहुल गांधी ने दावा किया था कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनावों में गड़बड़ी की थी. उन्होंने वोटों की चोर का भी आरोप लगाया है. राहुल के आरोपों के बाद देश की सियासत में गर्माहट दिख रही है. एक तरफ राहुल के समर्थन में कई नेता चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी के नेताओं ने भी राहुल के दावे पर मोर्चा खोल दिया है. भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी राहुल गांधी के दावे पर पलटवार करते हुए बड़ा दावा किया है. वहीं एमपी के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल के दावे पर सवाल खड़े किए हैं.

राहुल गांधी तो आरोप लगाएंगे ही: ज्योतिरादित्य सिंधिया

भोपाल पहुंचे ज्योतिरादित्य सिंधिया से जब राहुल गांधी के चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोपों पर सवाल किया तो उन्होंने कहा 'जिन लोगों का वोट बैंक ही जब्त हो गया है, वहीं तो आरोप लगाएंगे इसलिए वह आरोप लगा रहे हैं.' हालांकि सिंधिया ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा. लेकिन मध्य प्रदेश में दूसरे नेताओं ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है. एमपी के पूर्व गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी राहुल गांधी के दावों पर पलटवार किया है.

राहुल गांधी के नाम नरोत्तम की शायरी

नरोत्तम मिश्रा ने शायराना अंदाज में राहुल गांधी पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा 'बड़ा शोर सुनते थे पहलू में दिल का. चीर के देखा तो कतरा ए खून ना निकला. चुनाव आयोग पर राहुल गांधी का एटम बम तो फुस्सी बम निकला यह तो देश की जनता पहले ही समझ गई थी कि अगर सच में राहुल गांधी के पास सबूत होते तो वह सबसे कोर्ट जाते, देश को बदनाम करने वह सबसे पहले विदेश ही जाते हैं. अभी वह यही कर रहे हैं.'

राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर लगाए थे आरोप

दरअसल, गुरुवार को राहुल गांधी ने दिल्ली के इंदिरा भवन में 1 घंटे 11 मिनट का एक प्रजेंटेशन दिया था, जिसमें उन्होंने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया था. राहुल गांधी ने कर्नाटक, तमिलनाडू, मध्य प्रदेश और हरियाणा राज्यों में चुनाव आयोग पर बीजेपी का साथ देने का दावा किया था. उन्होंने कहा था कि कई जगहों पर वोटों की चोरी हुई है. राहुल गांधी ने इस दौरान चुनाव आयोग और बीजेपी पर साठगांठ का आरोप भी लगाया था. जिसके बाद यह मुद्दा फिलहाल देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. जिस बीजेपी और कांग्रेस के साथ-साथ दूसरी पार्टियों के नेता भी आमने-सामने नजर आ रहे हैं.

