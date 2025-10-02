Advertisement
हाथ में तलवार और राजशाही वेशभूषा... दशहरे पर दिखा ज्योतिरादित्य सिंधिया का रॉयल अंदाज

Jyotiraditya Scindia Royal Style: विजयादशमी के मौके पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया परिवार के सदस्य और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का राजशाही अंदाज नजर आया. दशहरा के मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे महान आर्यमन के साथ पैतृक गोरखी मंदिर पहुंचे और पूजा की.

Written By  Sumit Rai|Last Updated: Oct 02, 2025, 08:25 PM IST
Jyotiraditya Scindia Royal Style: हाथ में तलवार और राजशाही वेशभूषा... विजयादशमी के मौके पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सिंधिया परिवार के सदस्य और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इस अंदाज में नजर आए. असत्य पर सत्य की जीत के पर्व दशहरा के मौके पर ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बेटे महान आर्यमन के साथ विशेष पूजा की. इस अवसर पर उनका राजघराने का राजशाही अंदाज नजर आया.

पैतृक गोरखी मंदिर में पूजा

दशहरे के अवसर पर सिंधिया राजघराने के प्रतिनिधि देवघर में विशेष पूजा अर्चना करते हैं. इस परंपरा के मुताबिक, सिंधिया राजवंश के प्रतिनिधि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर के गोरखी स्थिति देवघर पहुंचे, जहां उन्होंने रियासतकालीन शस्त्र पूजन किया. उन्होंने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर करते हुए लिखा, 'विजयादशमी के पावन अवसर पर ग्वालियर स्थित हमारे पैतृक गोरखी मंदिर में परंपरानुसार दर्शन किए और प्रार्थना कर भगवान से देश व प्रदेश की प्रगति तथा ख़ुशहाली का आशीर्वाद मांगा.'

राजघराने का राजशाही अंदाज आया नजर

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके बेटे महान आर्यमन सिंधिया राजसी वेशभूषा पहनकर देवघर पहुंचे. इस दौरान उनका शाही अंदाज देखने को मिला और राजसी ठाठ बाठ नजर आया. इस दौरान महान आर्यमन सिंधिया भी राजसी वेशभूषा में नजर आए और हाथों में तलवार लिए अपने पिता के साथ चल रहे थे.

रियासतकालीन शस्त्र की पूजा

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने करीब आधे घंटे तक गोरखी मंदिर में पूजा अर्चना की. इसके बाद रियासतकालीन शस्त्र की पूजा की गई. पूजन के बाद सिंधिया ने महाआरती भी की है. यहां सिंधिया रियासतकालीन परंपरा के तहत राज दरबार लगाया गया, जिसमें सिंधिया रियासत के सरदारों ने ज्योतिरादित्य सिंधिया और आर्यमन सिंधिया का स्वागत किया. इस मौके पर सिंधिया की रियासत के सरदारों और परिवारों के सदस्यों से भी बातचीत हुई.

दशहरे के पूजन के बाद केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए प्रदेशवासियों देशवासियों को दशहरे की शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि दशहरे का शुभ अवसर हमारे शहर के लिए हमारे संभाग, प्रदेश और देश के लिए मंगलमय हो और विकासशील हो. साथ ही भगवान की कृपा बनी रहे, यही कामना करता हूं.

250 साल पुरानी परंपरा

सिंधिया राजघराने के राजकीय पुजारी मधुकर पुरंदरे ने बताया है कि सिंधिया राजघराने की दशहरे की पूजा की ढाई सौ साल पुरानी परंपरा है, जो निरंतर जारी है. उसी के तहत सिंधिया राजघराने के प्रतिनिधियों ने पूजा अर्चना की. केंद्रीय मंत्री सिंधिया जब अपने बेटे के साथ गोरखी पहुंचे तो वहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे. उन्होंने सिंधिया को दशहरे की शुभकामनाएं दी.
(इनपुट- न्यूज़ एजेंसी आईएएनएस)

