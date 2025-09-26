कैलाश विजयवर्गीय ने सड़क पर बहन के चुंबन वाले बयान पर दी सफाई, जीतू पटवारी का निशाना

MP Politics: कैलाश विजयवर्गीय के एक बयान के बाद एमपी की राजनीति में गर्माहट देखी जा रही है. उन्होंने शाजापुर में दिए एक बयान में कहा था 'हम पुरानी संस्कृति के लोग हैं, हम तो अपनी बहनों के गांव में पानी तक नहीं पीते हैं, मेरे पिताजी घर से पानी का लोटा लेकर चलते थे, लेकिन हमारे आज के प्रतिपक्ष ऐसे हैं जो अपनी जवान बहन को बीच चौराहे पर चुंबन करते हैं.' उनके इस बयान पर कांग्रेस के नेता निशाना साध रहे हैं. पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी कैलाश विजयवर्गीय पर निशाना साधा है, वहीं विजयवर्गीय ने अपने बयान पर सफाई दी है. लेकिन इस मामले में राजनीति तेज हो गई है.

कैलाश विजयवर्गीय ने दी सफाई

शाजापुर में दिए गए बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने सफाई देते हुए कहा 'मैं किसी रिश्ते की पवित्रता पर प्रश्न चिह्न नहीं उठा रहा हूं. भाई बहन का पिता बेटी का पवित्र रिश्ता पर मैं एक मर्यादा की बात कर रहा हूं, बाकी संबंध प्रेम के हैं मैं भी अपनी बहन का सर चूमता हूं ऐसी बात नहीं है. मेरा पूरा भाषण सुन लेते तो यह प्रश्न नहीं उठाता. मैंने भारतीय और विदेशी संस्कृति की बात की है.' कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाषण का एक टुकड़ा उठाकर चलना सही नहीं है.

जीतू पटवारी ने साधा निशाना

कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भी निशाना साधा है. उन्होंने कहा 'जिस तरह की घृणित टिप्पणी की है, वह भारत की संस्कृति में परंपरा और भाई बहन के रिश्ते को चुनौती देते हैं, उनका इस्तीफा होना चाहिए. कैलाश विजयवर्गीय को सीएम नहीं बनाया गया है, लेकिन इनको सीएम बनना था, अब 70 साल के हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, मतलब बूढ़े है, इससे परेशान हो गए हैं. वो पगलाहट में इस तरह की बातें कर रहे हैं, माता रानी सदबुद्धि दें.' वहीं उनके बयान पर महिला कांग्रेस की तरफ से आज भोपाल में प्रदर्शन किया जाएगा. जिसके बाद से ही यह मामला फिलहाल चर्चा में बना हुआ है.

शाजापुर में दिया था बयान

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने यह बयान शाजापुर में गुरुवार को दिया था. जबकि अब इस मामले में उन्होंने सफाई दी है, विजयवर्गीय का कहना है कि उनकी बात को तोड़मरोड़कर पेश किया गया है. मैंने संस्कारों और भारतीय संस्कृति की बात कही थी. बता दें कांग्रेस इस मामले में बीजेपी और कैलाश विजयवर्गीय पर हमलावर है तो बीजेपी के नेता भी इस मामले में अब कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं, जिससे मामला गर्माता दिख रहा है.

