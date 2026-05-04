पश्चिम बंगाल के नतीजों से खुश हुए कैलाश विजयवर्गीय, कहा-मुझे आज बहुत प्रसन्नता है

Kailash Vijayvargiya: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी बड़ी जीत की तरफ बढ़ रही है. शुरुआती रुझान में भाजपा को बहुमत मिला है. भाजपा पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने के करीब है. भाजपा की जीत पर बीजेपी शासित राज्यों में भी जश्न मनाया जा रहा है. मध्य प्रदेश में भी बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कार्यालयों में एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जीत का जश्न मनाया है. वहीं बीजेपी की जीत पर एमपी सरकार में मंत्री और सीनियर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी खुशी जताई है. उन्होंने कहा कि मुझे बहुत प्रसन्नता है.

कैलाश विजयवर्गीय ने जताई खुशी

पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बढ़त पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा 'भाजपा की जीत देश की जनता को उपहार है. बंगाल में देश विरोधी गतिविधियों में टीएसमी नेताओं का काम था. लेकिन मैं प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देता हूं जिनके चलते बंगाल में भाजपा जीत रही है. बंगाल की जीत छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी है. ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बंगाल की जनता बहुत सांस्कृतिक है, उन्होंने एक प्रचंड बहुत दिया है. वोट प्रतिशत को लेकर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि वोट प्रतिशत पर मत जाएं, जीत हो रही है. में जब बंगाल के बारे में सोचता हूं दुखी होता हूं लेकिन आज मुझे बहुत प्रसन्नता है.'

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पिछले चुनाव में थे प्रभारी

बीजेपी को पश्चिम बंगाल में मिल रही जीत पर कैलाश विजयवर्गीय खुशी के साथ-साथ भावुक भी नजर आए. 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय भाजपा के प्रभारी थे. तब भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था. लेकिन उस चुनाव में भाजपा पश्चिम बंगाल में मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी थी. लेकिन पांच साल के अंतराल के बाद अब बीजेपी बंगाल में सत्ता में आती दिख रही है.

भाजपा पश्चिम बंगाल के साथ-साथ असम और पडुंचेरी भी सरकार बनाती दिख रही है. असम में भाजपा लगातार तीसरी बार चुनाव जीतती दिख रही है. पांच राज्यों के चुनाव नतीजों में तीन राज्यों से भाजपा के लिए अच्छी खबर आई है.

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