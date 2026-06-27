सरकार बनते ही हर अफसर 'संघी' बन गया, कोई पिता को शाखा प्रमुख बताने लगा... कैलाश विजयवर्गीय का तंज

राज्य चुनें
'जैसे ही सरकार बनी, हर कोई राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़ा दिखने लगा... हर अधिकारी रातों-रात 'संघी' बन गया. हद तो तब हो गई जब एक बड़े अफसर ने बकायदा यह दावा किया कि उनके पिता संघ की शाखा के प्रमुख थे.' यह तंज किसी विपक्षी नेता का नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का है. सरकार आने के बाद संघ के नाम पर अधिकारियों और लोगों में मची 'होड़' के बदलते दौर पर कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ही अंदाज में चुटकी ली है.
भोपाल के रवींद्र भवन में 26 जून को आयोजित लोकतंत्र सेनानी प्रादेशिक सम्मेलन के दौरान प्रशासनिक फेरबदल और जनभावनाओं में आए अचानक बदलाव पर खुलकर बोलते हुए उन्होंने संगठन और विचारधारा के वर्तमान हालातों को लेकर कई तीखे और गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं.
कोई पिता को शाखा प्रमुख बताने लगा...
कैलाश विजयवर्गीय ने लोगों की सोच और प्रशासन के झुकाव में आए बदलाव पर बात की और साथ ही अच्छे इंसानों की कमी पर चिंता भी जताई. उन्होंने कहा कि सरकार के सत्ता संभालने के बाद, लोगों का संघ से जुड़ने का चलन बढ़ गया और अधिकारी भी 'शाखा' नेतृत्व से पारिवारिक संबंध होने का दावा करने लगे. उन्होंने कहा, 'सरकार के सत्ता में आने के बाद, हर कोई संघ से जुड़ गया; हर अधिकारी 'संघ का आदमी' बन गया. एक अधिकारी ने तो यह भी दावा किया कि उसके पिता 'शाखा' प्रमुख थे.'
इतनी भीड़ के बीच अच्छे इंसानों की कमी: विजयवर्गीय
इस भीड़ में लोगों के चरित्र की मौजूदा स्थिति पर आलोचनात्मक रुख अपनाते हुए, विजयवर्गीय ने उस संगठन की विचारधारा के महत्व पर सवाल उठाया जिसमें 'अच्छे इंसानों की कमी' है. उन्होंने कहा, 'आज हर तरह की भीड़ है, फिर भी उनके बीच अच्छे इंसानों की कमी है. यही सच्चाई है. संगठन बढ़ रहा है और विचारधारा भी फैल रही है. लेकिन अगर अच्छे इंसान ही नहीं हैं, तो इस विचारधारा का क्या महत्व है? हमें इस पर गहराई से सोचने की ज़रूरत है.'
#WATCH | Bhopal, Madhya Pradesh: State Minister Kailash Vijayvargiya says, "...After the government came to power, everyone became associated with the Sangh; every official became a 'Sangh man.' One official even claimed that his father was a 'Shakha' chief. Today, there are… pic.twitter.com/QJNmwtDA8m
— ANI MP/CG/Rajasthan (@ANI_MP_CG_RJ) June 26, 2026
प्रियांक खड़गे का RSS प्रमुख को एक खुला पत्र
ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं, जब कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने RSS प्रमुख मोहन भागवत को एक खुला पत्र लिखा है. उन्होंने संगठन के अस्तित्व के 100 साल पूरे होने पर उसके कानूनी दर्जे, वित्तीय पारदर्शिता और संवैधानिक जवाबदेही पर स्पष्टता मांगी है. उन्होंने कहा कि जो संगठन भारत और विदेशों में 60,000 से ज़्यादा शाखाओं और करोड़ों स्वयंसेवकों का दावा करता है, उसे 'पारदर्शिता, जवाबदेही और संवैधानिक अनुपालन के उच्चतम मानकों' का पालन करना चाहिए.
पत्र में उन्होंने आरएसएस (RSS) के कानूनी दर्जे और संगठनात्मक ढांचे, पदाधिकारियों, दान और आय के स्रोतों, खर्च और संपत्ति, टैक्स अनुपालन और बिना औपचारिक पंजीकरण के गतिविधियां चलाने के कानूनी आधार के बारे में जानकारी मांगी. आरएसएस ने इस मांग को काफी हद तक खारिज कर दिया है. RSS प्रमुख मोहन भागवत ने पहले कहा था कि उन्हें खड़गे को जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है और उन्होंने इन सवालों को "राजनीतिक हथकंडा" करार दिया, जिसका संघ आदी है. (इनपुट- न्यूज़ एजेंसी एएनआई)