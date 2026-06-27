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सरकार बनते ही हर अफसर 'संघी' बन गया, कोई पिता को शाखा प्रमुख बताने लगा... कैलाश विजयवर्गीय का तंज

मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि सरकार आने के बाद हर कोई संघ से जुड़ गया, हर पदाधिकारी 'संघ का आदमी' बन गया. एक अधिकारी ने तो यहां तक दावा किया कि उनके पिता 'शाखा' प्रमुख थे.

Written BySumit Rai
Published: Jun 27, 2026, 05:56 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:28 PM IST
सरकार बनते ही हर अफसर 'संघी' बन गया, कोई पिता को शाखा प्रमुख बताने लगा... कैलाश विजयवर्गीय का तंज
Image Credit: ANISource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Sumit Rai

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सुमित राय एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल न्यूज़ मीडिया में 13 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम को लीड कर रहे हैं. सुमित की विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, प्रशासनिक फैसलों, क्राइम और हाइपरलोकल खबरों के डीप एनालिसिस में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से जर्नलिज्म में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद सुमित ने अपने करियर में राजस्थान पत्रिका, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, एनडीटीवी और लोकमत हिंदी जैसे देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. ग्राउंड रिपोर्टिंग के साथ-साथ जटिल राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर 'एक्सप्लेनर' और 'ओपिनियन' लिखना उनका मजबूत पक्ष है. न्यूज़ डेस्क मैनेजमेंट और क्वालिटी एश्योरेंस के जरिए सुमित यह सुनिश्चित करते हैं कि पाठकों तक सबसे सटीक और विश्वसनीय खबरें पहुंचें.

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