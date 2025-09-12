दिल्ली में हुई कमलनाथ-दिग्विजय की मुलाकात, भोपाल तक तेज हुई सियासी सरगर्मियां
दिल्ली में हुई कमलनाथ-दिग्विजय की मुलाकात, भोपाल तक तेज हुई सियासी सरगर्मियां

Kamalnath Met Digvijay Singh: कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की दिल्ली में हुई अचानक मुलाकात के बाद एमपी में सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है. दिग्विजय सिंह ने इस दौरान बड़ी बात भी लिखी है.

Written By  Arpit Pandey|Reported By: Zee Media Bureau|Last Updated: Sep 12, 2025, 10:03 AM IST
कमलनाथ से मिले दिग्विजय सिंह
कमलनाथ से मिले दिग्विजय सिंह

MP Politics: मध्य प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के दो दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्रियों दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बीच पिछले दिनों कुछ ऐसा हुआ था, जिससे दोनों के बीच दूरियां होने की बात कही जा रही थी. क्योंकि दिग्विजय सिंह के एक इंटरव्यू के बाद मामले में जमकर राजनीति हुई थी. क्योंकि दिग्विजय सिंह ने मार्च 2020 में कमलनाथ के नेतृत्व वाली सरकार गिरने को लेकर कुछ बयान दिए थे, जिस पर कमलनाथ ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में दोनों के बीच मतभेदों की खबरें जमकर चली थी. लेकिन दिल्ली में दोनों दिग्गजों की मुलाकात के बाद एक बार फिर सारी अटकलों पर तो विराम लगता नजर रहा है. दिग्विजय सिंह ने खुद फेसबुक पर दोनों की मुलाकात की जानकारी दी है, जिसमें उन्होंने एक पोस्ट करते हुए बड़ी बात लिखी है. 

चर्चा में दिग्विजय सिंह की पोस्ट 

दरअसल, पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ से मुलाकात के बाद एक फोटो फेसबुक पर शेयर किए करते हुए उसमें  लिखा 'कमल नाथ जी और मेरे लगभग 50 सालों के पारिवारिक संबंध रहे हैं, हमारे राजनैतिक जीवन में उतार चढ़ाव आते रहे हैं और ये स्वाभाविक भी हैं, हमारा सारा राजनैतिक जीवन कांग्रेस में रहते हुए विचारधारा की लड़ाई एक जुट हो कर लड़ते हुए बीता है और आगे भी लड़ते रहेंगे, छोटे मोटे मतभेद रहे हैं लेकिन मनभेद कभी नहीं रहा है. कल हमारी मुलाकात हुई, हम दोनों को कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने खूब अवसर दिए और जनता का प्यार सदैव मिलता रहा है, आगे भी हम मिल कर जनता के हित में कांग्रेस के नेतृत्व में सेवा करते रहेंगे, जय सिया राम.' 

ये भी पढ़ें: राजघराने से नाता, संपत्ति 64 करोड़, पिता पूर्व CM.. कांग्रेस MLA का ऐसा है साम्राज्य

दिग्विजय सिंह ने आगे कहा कि कांग्रेस की विचारधारा की लड़ाई में वे और कमलनाथ हमेशा साथ रहे हैं और आगे भी एकजुट होकर जनता के हित में काम करते रहेंगे. पोस्ट का समापन उन्होंने "जय सिया राम" लिखकर किया, जो अपने आप में एक खास सियासी संदेश माना जा रहा है. माना जा रहा है कि दोनों दिग्गजों के बीच इस मुलाकात में कुछ अहम मुद्दों पर बातचीत हुई है. 

सरकार गिरने पर विवाद 

कुछ दिन पहले दिए गए एक इंटरव्यू में दिग्विजय सिंह ने कहा था कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच गहराते मतभेद ही 2020 में कांग्रेस सरकार गिरने का कारण बने, इसके जवाब में कमलनाथ ने ट्वीट कर कहा कि सिंधिया को लगता था दिग्विजय सिंह सरकार चला रहे हैं, इसलिए उन्होंने बगावत की. इस बयानबाजी ने फिर से पुराने घाव हरे कर दिए थे और यह चर्चा जोर पकड़ने लगी थी कि क्या कांग्रेस में भीतर ही भीतर सब कुछ ठीक नहीं है. 

सियासी एकजुटता 

कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों ही मध्य प्रदेश कांग्रेस के आज भी सबसे बड़े और सीनियर चेहरे हैं, उनके बीच सार्वजनिक रूप से एक सकारात्मक संवाद और तस्वीर सामने आना पार्टी कार्यकर्ताओं में एकता का संदेश दे सकता है. राजनीतिक जानकार मानते हैं कि यह मुलाकात 2023 के विधानसभा चुनावों में पार्टी के कमजोर प्रदर्शन के बाद 2028 की तैयारी और पुनर्गठन की शुरुआत हो सकती है. क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी यह जानती है कि दोनों की राजनीतिक जड़ें आज भी एमपी में सबसे ज्यादा मजबूत हैं. दिग्विजय और कमलनाथ की मुलाक़ात से यह साफ है कि कांग्रेस अब 2020 की बगावत से उबरकर आंतरिक मतभेदों को सुलझाने और नया जनाधार तैयार करने में जुट गई है. 

ये भी पढ़ेंः किसानों से मिलने पहुंचे CM का अजब गजब बयान, बोले- कांग्रेस के लोगों को कुत्ते मुबारक

मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार और जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड! 

