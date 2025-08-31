फिर चर्चा में आएं सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री- बोले तुमने कभी शाह के पैरों के...
Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2903597
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

फिर चर्चा में आएं सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री- बोले तुमने कभी शाह के पैरों के...

Khandwa News: अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहने वाले मंत्री विजय शाह का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो शायरी पढ़ते नजर आ रहे हैं. इससे पहले वो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए विवादित बयान को लेकर चर्चा में थे. 

Written By  Shubham Kumar Tiwari|Edited By: Zee Media Bureau|Last Updated: Aug 31, 2025, 02:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मंत्री विजय शाह का शायराना अंदाज
मंत्री विजय शाह का शायराना अंदाज

Khandwa Health Camp Vijay Shah: ऑपरेशन सिंदूर के समय कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाय का शायराना अंदाज सामने आया है. उन्होंने खंडवा जिले के रोशनी गांव में एक कार्यक्रम में मंच से अपने विरोधियों को शायराना अंदाज में कहा "मैं जब से चला हूं, मेरी मंजिल पर नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा और मेरी तरक्की पर रोने वालों तुमने कभी विजय शाह के पैरों के छालों को नहीं देखा. 

दरअसल, आदिवासी विधान सभा के एक गांव में लगे मेगा स्वास्थ्य शिविर के मौके पर पहली बार मंत्री विजय शाह लंबे समय बाद खुल कर बोले. इस कार्यक्रम में आयुष्मान योजना के तहत ब्रेन ट्यूमर  के ऑपरेशन से ठीक हुई महिला ने मोदी को धन्यवाद दिया.

वीडियो वायरल
शनिवार को आदिवासी ब्लॉक के रोशनी गांव आयोजित मेगा हेल्थ शिविर में शामिल हुए मंत्री विजय शाह ने यहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही है. इस कार्यक्रम में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री डी डी ऊईके भी शामिल हुए. मंत्री विजय शाह का ये शायराना अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है. 

Add Zee News as a Preferred Source

खंडवा का सबसे बड़ा मेगा शिविर
इस मेगा शिविर में 9000 से ज्यादा जनजाति लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गयाय खंडवा जिले का यह अब तक का सबसे बड़ा मेगा शिविर था. इसमें इंदौर के बड़े-बड़े निजी अस्पताल उनके डॉक्टर और जांच करने की मशीन भी लगाई गई थी. इस शिविर में ब्रेस्ट कैंसर, सरवाइकल कैंसर, ई सी जी,सोनोग्राफी, शुगर ,ब्लड प्रेशर, एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों की भी जांच की गई.

केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई आयुष्मान भारत योजना देश के हर गरीब को 5 लाख रु  तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी योजना है. इसमें गरीब व्यक्ति भी अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकता है.

आम लोगों को 5 लाख रुपए इलाज की गारंटी
मंत्री विजय शाह ने कहा कि दुनिया के 196 देशों में सिर्फ भारत ऐसा देश है, जहां आम लोगों को 5 लाख रुपए इलाज की गारंटी दी जाती. विजय शाह ने आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए हाईटेक एम्बुलेंस देने की घोषणा की. मंत्री जी ने आदिवासी क्षेत्र की एक महिला आशाबाई का भी परिचय करवाया, जिसकी भोपाल के एम्स अस्पताल में ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हुई. आज वह महिला पूरी तरह से स्वस्थ है. इस महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और स्थानीय मंत्री विजय शाह का आभार माना और कहा कि आयुष्मान भारत योजना के कारण ही आज वह जिंदा बच सकी है. उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह बड़े अस्पताल में जाकर इलाज करवा सके.

रिपोर्ट- प्रमोद सिन्हा

ये भी पढ़ें- 'ट्रंप हमारे फूफा हैं', इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय का अनोखा बयान, बोले-स्वदेशी अपनाओ

मध्य प्रदेश हर खबर पढ़ने के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP Breaking News in Hindi. राजनीति की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें. मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.

TAGS

vijay shahKhandwa

Trending news

vijay shah
फिर चर्चा में आएं सोफिया कुरैशी पर बयान देने वाले मंत्री-बोले तुमने कभी शाह के पैरों
shahdol
जब विधायक ही कर रहे ट्रांसफर तो उन्हें ही प्रशासन चला लेने दो, HC की नेताओं को फटकार
shahdol
चोरी करने से पहले धड़ाम से गिरा चोर, फिर दुकान में ऐसे किया हाथ साफ; CCTV वायरल
Niwari
लड़के-लड़कियों के मैच पर बवाल, खिलाड़ी बोलीं- हमारी सहमति से हुआ कोई आपत्ति नहीं
Trains cancelled Raipur Bilaspur
रेल यात्रियों को बड़ा झटका! 15 सितंबर तक छत्तीसगढ़ से होकर जाने वाली 30 ट्रेनें रद्द
Kanker News
कांकेर में 5100 का दरबार! आस्था या अंधविश्वास? बाबा के दावों पर उठे बड़े सवाल
Ladli Bahna Yojana
कब आएगी लाड़ली बहनों की सितंबर वाली किस्त? जानिए अब कितने रुपए मिलेंगे
mp breaking news
एमपी में कहां-क्या चल रहा खास? सिर्फ एक जगह पढ़ें पल-पल की अपडेट
indore news
जनधन खातों में नहीं करवाया ये काम, तो अकाउंट में रुपए आना हो जाएगा बंद, जानें वजह
Sagar
बच्चों के भविष्य का सौदा! फ्री में मिलने वाली सरकारी किताबों को थोक भाव में बेंचा
;