फिर चर्चा में आएं सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले मंत्री- बोले तुमने कभी शाह के पैरों के...

Khandwa Health Camp Vijay Shah: ऑपरेशन सिंदूर के समय कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादित बयान देने वाले मंत्री विजय शाय का शायराना अंदाज सामने आया है. उन्होंने खंडवा जिले के रोशनी गांव में एक कार्यक्रम में मंच से अपने विरोधियों को शायराना अंदाज में कहा "मैं जब से चला हूं, मेरी मंजिल पर नजर है, मेरी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा और मेरी तरक्की पर रोने वालों तुमने कभी विजय शाह के पैरों के छालों को नहीं देखा.

दरअसल, आदिवासी विधान सभा के एक गांव में लगे मेगा स्वास्थ्य शिविर के मौके पर पहली बार मंत्री विजय शाह लंबे समय बाद खुल कर बोले. इस कार्यक्रम में आयुष्मान योजना के तहत ब्रेन ट्यूमर के ऑपरेशन से ठीक हुई महिला ने मोदी को धन्यवाद दिया.

वीडियो वायरल

शनिवार को आदिवासी ब्लॉक के रोशनी गांव आयोजित मेगा हेल्थ शिविर में शामिल हुए मंत्री विजय शाह ने यहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही है. इस कार्यक्रम में केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री डी डी ऊईके भी शामिल हुए. मंत्री विजय शाह का ये शायराना अंदाज का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है.

खंडवा का सबसे बड़ा मेगा शिविर

इस मेगा शिविर में 9000 से ज्यादा जनजाति लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गयाय खंडवा जिले का यह अब तक का सबसे बड़ा मेगा शिविर था. इसमें इंदौर के बड़े-बड़े निजी अस्पताल उनके डॉक्टर और जांच करने की मशीन भी लगाई गई थी. इस शिविर में ब्रेस्ट कैंसर, सरवाइकल कैंसर, ई सी जी,सोनोग्राफी, शुगर ,ब्लड प्रेशर, एनीमिया जैसी गंभीर बीमारियों की भी जांच की गई.

केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई आयुष्मान भारत योजना देश के हर गरीब को 5 लाख रु तक का निशुल्क इलाज उपलब्ध कराने वाली सबसे बड़ी योजना है. इसमें गरीब व्यक्ति भी अच्छे से अच्छा इलाज करवा सकता है.

आम लोगों को 5 लाख रुपए इलाज की गारंटी

मंत्री विजय शाह ने कहा कि दुनिया के 196 देशों में सिर्फ भारत ऐसा देश है, जहां आम लोगों को 5 लाख रुपए इलाज की गारंटी दी जाती. विजय शाह ने आदिवासी क्षेत्र के लोगों के लिए हाईटेक एम्बुलेंस देने की घोषणा की. मंत्री जी ने आदिवासी क्षेत्र की एक महिला आशाबाई का भी परिचय करवाया, जिसकी भोपाल के एम्स अस्पताल में ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी हुई. आज वह महिला पूरी तरह से स्वस्थ है. इस महिला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और स्थानीय मंत्री विजय शाह का आभार माना और कहा कि आयुष्मान भारत योजना के कारण ही आज वह जिंदा बच सकी है. उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वह बड़े अस्पताल में जाकर इलाज करवा सके.

रिपोर्ट- प्रमोद सिन्हा

