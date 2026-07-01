Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • मध्य प्रदेश न्यूज़
  • /MP-Politics
  • /विधायक जी का अजब ज्ञान...बोले-अच्छी सड़कों की वजह से हो रहे हादसे, गड्ढों वाली सड़क को बताया मैला नोट

विधायक जी का अजब ज्ञान...बोले-अच्छी सड़कों की वजह से हो रहे हादसे, गड्ढों वाली सड़क को बताया 'मैला नोट'

Khandwa News-खंडवा के मांधाता से बीजेपी विधायक ने कहा कि सड़क हादसों का एक कारण अच्छी सड़कें हैं. विधायक से जब उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र की बदहाल सड़क के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने सड़क को नोट की गड्डी में एक खराब नोट बताया.

Written ByPramod SinhaEdited By:Harsh Katare
Published: Jul 01, 2026, 05:40 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 05:40 PM IST
विधायक जी का अजब ज्ञान...बोले-अच्छी सड़कों की वजह से हो रहे हादसे, गड्ढों वाली सड़क को बताया 'मैला नोट'
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Pramod Sinha

Pramod Sinha

प्रमोद सिन्हा, मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से रिपोर्टर हैं. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मूंग पंजीयन में फर्जीवाड़ा, किसान की जमीन-फसल पर दूसरों ने कराया रजिस्ट्रेशन...
Harda news7:57 AM IST
2
decision on reservation in promotion7:27 AM IST
3
damoh news6:46 AM IST
4
GI Tag5:46 AM IST
5
MP Sagar News5:40 AM IST