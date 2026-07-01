विधायक जी का अजब ज्ञान...बोले-अच्छी सड़कों की वजह से हो रहे हादसे, गड्ढों वाली सड़क को बताया 'मैला नोट'

गहरे गड्ढे बन रहे हादसों का कारण

बता दें कि, 38 किमी खंडवा-मूंदी मार्ग तीन साल से बदहाल है. सड़क के गहरे गड्ढे रोज हादसों का कारण बनते जा रहे हैं. दुर्घटना में मौत और कई लोग घायल हो चुके हैं. इस स्टेट हाईवे पर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) पैचवर्क के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च भी कर दिए हैं. लेकिन, सड़कों के गड्ढे आज भी उसी स्थिति में है. लोग काफी समय से पक्का रोड बनाने की मांग कर रहे हैं. इस सड़क की बदहाली को लेकर विपक्ष भी आंदोलन कर चुका है.