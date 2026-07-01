विधायक जी का अजब ज्ञान...बोले-अच्छी सड़कों की वजह से हो रहे हादसे, गड्ढों वाली सड़क को बताया 'मैला नोट'

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BJP MLA Absurd Statement-मध्यप्रदेश के खंडवा जिले से मांधाता विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक नारायण पटेल का बयान सुर्खियों में आ गया. उन्होंने कहा कि सड़क हादसों का प्रमुख कारण अच्छी सड़के हैं, लोग यातायात नियमों का पालन नहीं करते हैं. लेकिन जब उनसे उन्हीं के क्षेत्र की खंडवा मूंदी बदहाल सड़क के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि 100 नोट की गड्डी में एक नोट खराब आ जाए तो उसे खराब नहीं कहा जाता, 99 तो अच्छे हैं, उनकी तारीफ कीजिए.
अच्छी सड़कें हादसों की वजह
दरअसल, जब मांधाता से बीजेपी विधायक नारायण पटेल से मीडिया ने सवाल किया कि जिले में रोड एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ रही है. इस सवाल का उन्होंने बड़ा ही बेतुका बयान दिया. विधायक पटेल ने कहा कि सड़क हादसों का एक कारण अच्छी सड़के भी हैं. लोग यातायात के नियमों का पालन नहीं करते हैं, हेलमेट लगाकर चलना होगा, स्पीड पर नियंत्रण करना होगा. वर्तमान में हमारी सड़कें अच्छी है.
खराब सड़क को बताया मैला नोट
लेकिन जब विधायक जी से उनकी ही विधानसभा क्षेत्र के खंडवा-मूंदी रोड की गड्ढों वाली बदहाल सड़क के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे मैला नोट बताया. उन्होंने कहा कि मूंदी रोड "सौ के नोट" की गड्डी में एक मैला नोट है, आप 99 की तारीफ कीजिए , जो मैला नोट है हम उसकी भी सफाई करेंगे यानी सुधार कर देंगे. अब विधायक के इस बयान की चर्चा हर जगह हो रही है.
गहरे गड्ढे बन रहे हादसों का कारण
बता दें कि, 38 किमी खंडवा-मूंदी मार्ग तीन साल से बदहाल है. सड़क के गहरे गड्ढे रोज हादसों का कारण बनते जा रहे हैं. दुर्घटना में मौत और कई लोग घायल हो चुके हैं. इस स्टेट हाईवे पर मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (MPRDC) पैचवर्क के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च भी कर दिए हैं. लेकिन, सड़कों के गड्ढे आज भी उसी स्थिति में है. लोग काफी समय से पक्का रोड बनाने की मांग कर रहे हैं. इस सड़क की बदहाली को लेकर विपक्ष भी आंदोलन कर चुका है.
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