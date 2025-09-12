उज्जैन में राहुल गांधी की विचारधारा के नाम पर छिड़ा जंग! दो गुटों में बंटी कांग्रेस, 'असली-नकली' की लड़ाई

Ujjain Congress Infighting: शुक्रवार को उज्जैन में कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान खुलकर सामने आ गई, एक ओर पार्टी नेताओं ने किसानों की समस्याओं को लेकर किसान न्याय सभा का आयोजन किया, तो वहीं दूसरी ओर पार्टी के ही कुछ पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए उनका पुतला जला दिया.

ग्रामीण अध्यक्ष की नियुक्ति से उठा विवाद

दरअसल, हाल ही में कांग्रेस संगठन ने उज्जैन शहर व ग्रामीण जिलों के अध्यक्षों की घोषणा की थी. ग्रामीण अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद से ही विरोध के स्वर तेज हो गए. पहले यह विरोध नेता प्रतिपक्ष उमंग श्रृंगार के समक्ष दर्ज कराया गया था, वहीं शुक्रवार को असंतुष्ट कार्यकर्ताओं ने प्रदेश प्रभारी चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आरोप लगाया कि संगठन ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर मनमानी तरीके से नियुक्ति की है. इस कार्यक्रम में कहा कि आज पार्टी दो विचारधाराओं में बंट गई है. उनका कहना है कि वे राहुल गांधी की विचारधारा से जुड़े “बाय ब्लड कांग्रेसी” हैं, जबकि दूसरी ओर कुछ लोग अपने पदों का गलत इस्तेमाल कर सच्चे कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर रहे हैं.

“आज कांग्रेस में दो समानांतर कार्यक्रम हो रहे हैं. इससे साफ है कि हम असली कांग्रेसी हैं. राहुल गांधी हमें संरक्षित करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग पार्टी को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चला रहे हैं. सृजन अभियान के दौरान भी इन्होंने राहुल गांधी के साथ विश्वासघात किया था, जिसे जमीनी कार्यकर्ता कभी स्वीकार नहीं करेंगे.”

जानिए क्या बोले कांग्रेस नेता

कांग्रेस नेता हेमंत सिंह चौहान ने भी ग्रामीण अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर गंभीर आपत्तियां दर्ज कीं. उनका कहना था कि संगठन द्वारा कराए गए सर्वे में महेश परमार का नाम कहीं भी नहीं था, फिर भी उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया. चौहान ने आरोप लगाया कि प्रदेश प्रभारी ने संगठन के दिशा-निर्देशों की अनदेखी करते हुए मनमाने ढंग से पदभार सौंपा.

किसान न्याय सभा के बीच उठे विरोध के स्वर

गौरतलब है कि आज उज्जैन में कांग्रेस ने किसान की समस्याओं की लेकर किसान न्याय सभा का आयोजन की. इसमें खाद की कमी, नकली दवाइयों की बिक्री और गिरते सोयाबीन भाव पर केंद्रित किसान न्याय सभा में भी विरोध की आवाज सुनाई दी. प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं का कहना था कि यह कार्यक्रम “नकली कांग्रेसियों” द्वारा आयोजित किया गया है, जबकि असली कार्यकर्ताओं को अपनी बात बाहर खड़े होकर रखनी पड़ रही है.

रिपोर्ट- अनिमेष सिंह, जी मीडिया, उज्जैन

