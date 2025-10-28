MP में सरकारी भर्तियों के लिए अब 'वन एग्जाम', CM मोहन यादव ने की बड़ी घोषणा, UPSC की तर्ज पर होगी सिर्फ एक परीक्षा

Single Exam Announcement in MP-मध्यप्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए बार-बार अलग-अलग परीक्षाएं नहीं देना पड़ेगी, क्योंकि अब प्रदेश में यूपीएससी की तरह सभी सरकारी भर्तियों के लिए एक ही एग्जाम कराया जाएगा. सीएम मोहन यादव ने बड़ी घोषणा की है. उन्होंने कहा कि अब अलग-अलग विभागों की भर्ती परीक्षाएं अलग-अलग समय पर होती हैं, जिससे उम्मीदवारों को नौकरी मिलने में देर होती है. हमने तय किया है की यूपीएससी की तर्ज पर एक ही एग्जाम कराएंगे. एक कॉमन एग्जाम सिस्टम शुरू किया जाएगा, ताकि तेजी से रोजगार के अवसर मिल सकें. सीएम ने यह घोषणा राज्य कर्मचारी संघ के दिवाली मिलन समारोह में की.

पुलिस के सभी रिक्त पद भरेंगे

सीएम मोहन यादव ने कहा कि पुलिस की भर्ती के लिए रिक्त 20 हजार से ज्यादा पदों को भरने का काम तीन साल में करना है. विभिन्न संवर्गों की वेतन विसंगति, ग्रेड पे में परिवर्तन दूर करने के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में कर्मचारी आयोग का गठन किया जाएगा. कर्मचारी अधिकारियों की वेतन विसंगति दूर करने का काम इसके माध्यम से किया जाएगा.

अधिकारी-कर्मचारियों का प्रमोशन होना चाहिए

सीएम ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारी का प्रमोशन होना चाहिए. प्रयास किया और किनारे तक पहुंचे हैं. भगवान महाकाल की लीला है और थोड़ा सा अटका है, लेकिन जल्दी ही रास्ता निकलेगा. वहीं उन्होंने महंगाई भत्ते को लेकर कहा कि केंद्र के समान भत्ता देने का काम कर रहे हैं. पांच समान किस्तों से अक्टूबर तक एरियर्स देने का काम किया है. अधिकारियों के आवास की व्यवस्था तेजी से सरकार कर रही है. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका को जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ देने का काम किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

नए पदों को भर जाएगा

वहीं उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के 19504 नए पदों को भरने का काम भी सरकार कर रही है. एक जनवरी 2005 या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए यूपीएस देने कमेटी गठित की गई है. उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है. कर्मचारियों के चेहरे की खुशी हमारी ताकत है. सरकार की योजनाओं को जमीन तक उतारने का काम कर्मचारी ही करते हैं और कर्मचारी हितों के लिए सरकार तैयार है.

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!