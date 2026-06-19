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MP Breaking News LIVE: खंडवा दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, MP में 25 जून तक होगी मानसून की एंट्री, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 19 जून शुक्रवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

Written ByPooja
Published: Jun 19, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Jun 19, 2026, 09:40 AM IST
MP Breaking News LIVE: खंडवा दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, MP में 25 जून तक होगी मानसून की एंट्री, पढ़ें बड़ी खबरें
19 June 2026 09:03 AM (IST)

मध्य प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी

मध्य प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. खिलाड़ियों की पुलिस में सीधी भर्ती होगी. 10 SI और 50 आरक्षक पदों पर युवाओं को मौका मिलेगा. सरकार ने पुलिस विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के नियम 2021 में संशोधन किया है.

 

19 June 2026 09:01 AM (IST)

दमोह में झमाझम बारिश से मिली राहत

दमोह में लगातार जारी गर्मी के सितम के बीच अब मानसून की दस्तक देखने को मिल रही है और लोग भी गर्मी से निजात पाने के लिए बरसात का इंतजार कर रहे है. इस बीच जिले के अभाना और हथनी इलाकों में बादल जमकर बरसे और करीब आधा घंटे तक झमाझम बारिश देखने की मिली. बारिश ने मौसम को सुहाना बनाया है और लोग इसे मानसून की दस्तक मान रहे है. जिले के अलग अलग हिस्सों से भी हल्की फुल्की बारिश की खबरें है जबकि जिला मुख्यालय पर लोग उमस और गर्मी से परेशान है.

19 June 2026 08:59 AM (IST)

नगरीय प्रशासन विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता भागीरथ वर्मा गिरफ्तार

रायपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत EOW-ACB ने कार्रवाई करते हुए नगरीय प्रशासन विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता भागीरथ वर्मा को गिरफ्तार किया है. उनपर निविदा आवंटन के बदले रिश्वत मांगने और अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.

रायपुर, बिलासपुर और उज्जैन में 8 ठिकानों पर छापेमारी में अहम दस्तावेज बरामद.

19 June 2026 08:57 AM (IST)

रेल सिग्नल की 7 मीटर केबल चोरी, 3 घंटे प्रभावित रहा रेल संचालन

मुंबई-हावड़ा रेलखंड पर सतना-मैहर के बीच लगरगवां स्टेशन के पास गुरुवार को सिग्नल की 7 मीटर केबल चोरी होने से रेल संचालन करीब तीन घंटे तक प्रभावित रहा. सिग्नल फेल होने के कारण अप और डाउन की 19 ट्रेनों को अथॉरिटी के आधार पर चलाया गया. सूचना मिलते ही आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए केबल लेकर भाग रही दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया.

19 June 2026 08:55 AM (IST)

एमपी में आज से शुरू होंगे शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले

मध्य प्रदेश में शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है राज्य के रेगुलर शिक्षक 19 जून से 23 जून तक अपनी अर्जी से ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, सिर्फ़ वे ही शिक्षक आवेदन करने के लिए योग्य हैं जिनकी अटेंडेंस 90 प्रतिशत या उससे ज़्यादा है. कम अटेंडेंस वाले शिक्षकों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा.

19 June 2026 08:52 AM (IST)

गुजरात की तर्ज पर एमपी में बनेगी गिफ्ट सिटी 

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गुजरात की तर्ज पर भोपाल में भी एक 'GIFT सिटी' विकसित करें. बैठक में इस बात पर ध्यान दिया गया कि राज्य में IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं हैं. इस सेक्टर में अब तक ₹12,500 करोड़ का निवेश आया है, जिससे लगभग 50,000 नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं. 

19 June 2026 08:47 AM (IST)

ओंकारेश्वर में मंदिर में दर्शन कर करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

ओंकारेश्वर में आज विश्व सिकल सेल दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी.  कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी रहेंगे मौजूद रहेंगे. सिकल सेल रोग उन्मूलन की दिशा में मध्यप्रदेश लगातार प्रभावी कदम उठा रहा. जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्क्रीनिंग अभियान चलाकर अब तक 1 करोड़ 32 लाख 43 हजार 877 से अधिक लोगों की सिकल सेल जांच की जा चुकी. इनमें 39 हजार 948 रोगियों और 2 लाख 42 हजार 648 कैरियर की पहचान की गई. 1 करोड़ 20 लाख 28 हजार 881 से अधिक सिकल सेल कार्ड वितरित किए जा चुके 3,700 सिकल मित्रों को समुदाय आधारित जागरूकता एवं सहयोग के लिए प्रशिक्षित किया लगातार हो रही रोगियों की निगरानी को लेकर जन-जागरूकता अभियान चलाए जा रहे. इसके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगे

19 June 2026 08:44 AM (IST)

एमपी में 25 जून तक होगी मानसून की एंट्री 

एमपी में 25 जून तक होगी मानसून की एंट्री  हो सकती है. फिलहाल प्रदेश में प्री मानसून की एक्टिविटी जारी हैं.  मौसम विभाग ने  39 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, पांढुर्णा, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. पूरी खबर पढ़ें.

 

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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