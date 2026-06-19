/MP Breaking News LIVE: खंडवा दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, MP में 25 जून तक होगी मानसून की एंट्री, पढ़ें बड़ी खबरें

ओंकारेश्वर में मंदिर में दर्शन कर करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू

ओंकारेश्वर में आज विश्व सिकल सेल दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी. कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी रहेंगे मौजूद रहेंगे. सिकल सेल रोग उन्मूलन की दिशा में मध्यप्रदेश लगातार प्रभावी कदम उठा रहा. जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्क्रीनिंग अभियान चलाकर अब तक 1 करोड़ 32 लाख 43 हजार 877 से अधिक लोगों की सिकल सेल जांच की जा चुकी. इनमें 39 हजार 948 रोगियों और 2 लाख 42 हजार 648 कैरियर की पहचान की गई. 1 करोड़ 20 लाख 28 हजार 881 से अधिक सिकल सेल कार्ड वितरित किए जा चुके 3,700 सिकल मित्रों को समुदाय आधारित जागरूकता एवं सहयोग के लिए प्रशिक्षित किया लगातार हो रही रोगियों की निगरानी को लेकर जन-जागरूकता अभियान चलाए जा रहे. इसके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगे