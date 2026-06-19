/MP Breaking News LIVE: खंडवा दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, MP में 25 जून तक होगी मानसून की एंट्री, पढ़ें बड़ी खबरें

राज्य चुनें
मध्य प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी
मध्य प्रदेश के युवा खिलाड़ियों के लिए बड़ी खुशखबरी है. खिलाड़ियों की पुलिस में सीधी भर्ती होगी. 10 SI और 50 आरक्षक पदों पर युवाओं को मौका मिलेगा. सरकार ने पुलिस विभाग में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की सीधी भर्ती के नियम 2021 में संशोधन किया है.
दमोह में झमाझम बारिश से मिली राहत
दमोह में लगातार जारी गर्मी के सितम के बीच अब मानसून की दस्तक देखने को मिल रही है और लोग भी गर्मी से निजात पाने के लिए बरसात का इंतजार कर रहे है. इस बीच जिले के अभाना और हथनी इलाकों में बादल जमकर बरसे और करीब आधा घंटे तक झमाझम बारिश देखने की मिली. बारिश ने मौसम को सुहाना बनाया है और लोग इसे मानसून की दस्तक मान रहे है. जिले के अलग अलग हिस्सों से भी हल्की फुल्की बारिश की खबरें है जबकि जिला मुख्यालय पर लोग उमस और गर्मी से परेशान है.
नगरीय प्रशासन विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता भागीरथ वर्मा गिरफ्तार
रायपुर में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत EOW-ACB ने कार्रवाई करते हुए नगरीय प्रशासन विभाग के तत्कालीन मुख्य अभियंता भागीरथ वर्मा को गिरफ्तार किया है. उनपर निविदा आवंटन के बदले रिश्वत मांगने और अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप है.
रायपुर, बिलासपुर और उज्जैन में 8 ठिकानों पर छापेमारी में अहम दस्तावेज बरामद.
रेल सिग्नल की 7 मीटर केबल चोरी, 3 घंटे प्रभावित रहा रेल संचालन
मुंबई-हावड़ा रेलखंड पर सतना-मैहर के बीच लगरगवां स्टेशन के पास गुरुवार को सिग्नल की 7 मीटर केबल चोरी होने से रेल संचालन करीब तीन घंटे तक प्रभावित रहा. सिग्नल फेल होने के कारण अप और डाउन की 19 ट्रेनों को अथॉरिटी के आधार पर चलाया गया. सूचना मिलते ही आरपीएफ ने कार्रवाई करते हुए केबल लेकर भाग रही दो महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया.
एमपी में आज से शुरू होंगे शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले
मध्य प्रदेश में शिक्षकों के ऑनलाइन ट्रांसफर की प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है राज्य के रेगुलर शिक्षक 19 जून से 23 जून तक अपनी अर्जी से ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे. स्कूल शिक्षा विभाग के अनुसार, सिर्फ़ वे ही शिक्षक आवेदन करने के लिए योग्य हैं जिनकी अटेंडेंस 90 प्रतिशत या उससे ज़्यादा है. कम अटेंडेंस वाले शिक्षकों को इस प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाएगा.
गुजरात की तर्ज पर एमपी में बनेगी गिफ्ट सिटी
विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे गुजरात की तर्ज पर भोपाल में भी एक 'GIFT सिटी' विकसित करें. बैठक में इस बात पर ध्यान दिया गया कि राज्य में IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर में निवेश की अपार संभावनाएं हैं. इस सेक्टर में अब तक ₹12,500 करोड़ का निवेश आया है, जिससे लगभग 50,000 नए रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं.
ओंकारेश्वर में मंदिर में दर्शन कर करेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
ओंकारेश्वर में आज विश्व सिकल सेल दिवस पर आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शामिल होंगी. कार्यक्रम में राज्यपाल मंगुभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी रहेंगे मौजूद रहेंगे. सिकल सेल रोग उन्मूलन की दिशा में मध्यप्रदेश लगातार प्रभावी कदम उठा रहा. जनजातीय बहुल क्षेत्रों में स्क्रीनिंग अभियान चलाकर अब तक 1 करोड़ 32 लाख 43 हजार 877 से अधिक लोगों की सिकल सेल जांच की जा चुकी. इनमें 39 हजार 948 रोगियों और 2 लाख 42 हजार 648 कैरियर की पहचान की गई. 1 करोड़ 20 लाख 28 हजार 881 से अधिक सिकल सेल कार्ड वितरित किए जा चुके 3,700 सिकल मित्रों को समुदाय आधारित जागरूकता एवं सहयोग के लिए प्रशिक्षित किया लगातार हो रही रोगियों की निगरानी को लेकर जन-जागरूकता अभियान चलाए जा रहे. इसके साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओंकारेश्वर मंदिर में पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगे
एमपी में 25 जून तक होगी मानसून की एंट्री
एमपी में 25 जून तक होगी मानसून की एंट्री हो सकती है. फिलहाल प्रदेश में प्री मानसून की एक्टिविटी जारी हैं. मौसम विभाग ने 39 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, उज्जैन, नीमच, आगर-मालवा, मंदसौर, शाजापुर, देवास, रतलाम, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, दतिया, अशोकनगर, मुरैना, भिंड, श्योपुर, जबलपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, नरसिंहपुर, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, पांढुर्णा, अनूपपुर, सागर, पन्ना, दमोह, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. पूरी खबर पढ़ें.
MP News Updates: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरुवार से मध्य प्रदेश के पांच दिन के दौरे पर हैं. दौरे के दूसरे दिन 19 जून को राष्ट्रपति ओंकारेश्वर में पहुंचकर पूजा करेंगी. इसके साथ ही राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम में भी शामिल होंगी. इसके बाद वह ग्वालियर और श्योपुर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल होंगी. वहीं मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश में 25 जून तक मानसून की एंट्री हो सकती है. अभी प्रदेश में प्री मानसून की एक्टिविटी जारी हैं. आज भोपाल, इंदौर समेत 38 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...