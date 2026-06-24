/MP Breaking News LIVE: जबलपुर दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, MP के 42 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Updates: 24 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव भोपाल में सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान का शुभारंभ करेंगे. इस दौरान रविन्द्र भवन से साइबर जागरूकता रथ को रवाना करेंगे. इस अभियान का मकसद साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है. सीएम जबलपुर दौरे से लौटने के बाद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. वहीं मध्य प्रदेश में मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया है. मौसम विभाग ने अगले 48 से 72 घंटों में राज्य में प्रवेश करने की संभावना जताई है. वहीं मानसून के आने से पहले ही राज्य में प्री-मानसून का दौर शुरू हो गया है. बुधवार को मौसम विभाग ने राज्य के 42 जिलों में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...