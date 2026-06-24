/MP Breaking News LIVE: जबलपुर दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, MP के 42 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें

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ग्वालियर में घर के अंदर जिंदा जला युवक
ग्वालियर में एक घर में आग लगने से एक युवक जलकर मर गया. दमकलकर्मियों ने दो वॉटर टेंडरों की मदद से आग पर काबू पाया, जिसके बाद युवक अपने बिस्तर पर जला हुआ मिला. थाटीपुर थाना क्षेत्र के नदी पार टाल का रहने वाला था विजय शाक्य. बताया जा रहा है कि युवक पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में था.
शिवपुरी में 70 बोरी डीएपी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त
शिवपुरी जिले के कोलारस क्षेत्र के ग्राम लेवा में कृषि विभाग और तेंदुआ थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 70 बोरी डीएपी उर्वरक से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गई है. जांच के दौरान उर्वरक से संबंधित कोई बिल या चालान नहीं मिला, जबकि ट्रैक्टर चालक रिंकू धाकड़ और उसका एक साथी मौके से फरार हो गए। कृषि विभाग की शिकायत पर तेंदुआ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.
पन्ना में शराब तस्करी में फरार दो आरोपी गिरफ्तार
पन्ना जिले में पवई थाना पुलिस के द्वारा दिनांक 15-05 -26 को सिमरी हार पवई से कुल 42 पेटी अवैध शराब जप्त करके धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर एक आरोपी को मोके से गिरफ्तार किया गया था. लेकिन दो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए थे. जिनकी तलाश के लगातार प्रयास पुलिस कर रही थी. अब पुलिस ने दोनों फरार आरोपी जोगेंद्र सिंह पिता इंद्रपाल सिंह उम्र 27 साल निवासी ग्राम बूढ़ा थाना पवई एवं आशवेन्द्र उर्फ बच्चा पटेल पिता नरेंद्र पटेल उम्र 25 साल निवासी नन्ही पवई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है.
एमपी में शिक्षकों को बड़ी राहत
एमपी के शिक्षकों को ट्रांसफर में राहत भरी खबर ट्रांसफर में मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्यता को लेकर देर रात ढील दी गई. अब वैकल्पिक दस्तावेज दे सकेंगे शिक्षक. विवाह संबंधी दस्तावेज की जगह शिक्षक समग्र कार्ड/सेवा पुस्तिका सत्यापित पृष्ठ या अन्य कोई सुसंगत दस्तावेज कर सकते हैं. दिव्यांग शिक्षकों को लेकर अभी राहत नहीं मिली है. एक वर्ष के भीतर जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र की मांग को लेकर शिक्षक परेशान रहे, जिनके पास शासन के नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि तक वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं.
भोपाल में दो दिनों के लिए बंद रहेगा मेट्रो
भोपाल में 24 और 25 जून को सुभाष नगर और एम्स के बीच मेट्रो सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी. इन दो दिनों के दौरान, कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी (CMRS) की एक टीम नए सिग्नलिंग सिस्टम का बारीकी से निरीक्षण और टेस्टिंग करेगी. निरीक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद 26 जून को सेवाएँ फिर से शुरू हो जाएंगी.
मध्य प्रदेश का मौसम
भोपाल मौसम विभाग (IMD) के अनुसार मानसून राज्य की सीमा तक पहुंच गया है और अगले 48 से 72 घंटों में इसके राज्य में प्रवेश करने की संभावना है. इस बीच मानसून के आने से पहले ही राज्य में प्री-मॉनसून बारिश का दौर शुरू हो गया है. बुधवार को मौसम विभाग ने राज्य के 42 प्रमुख जिलों में तेज हवाओं और आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की.
जबलपुर दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज जबलपुर दौरे पर रहेंगे. दोपहर 12 बजे भोपाल से जबलपुर के लिए रवाना होंगे. यहां वे वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे. जिसके बाद दोपहर 2:00 बजे जबलपुर से भोपाल के लिए रवाना होंगे. शाम 5:00 रविंद्र भवन में साइबर जनजागरू अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे.
MP News Updates: 24 जून को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. यादव भोपाल में सेफ क्लिक 2.0 साइबर जागरूकता अभियान का शुभारंभ करेंगे. इस दौरान रविन्द्र भवन से साइबर जागरूकता रथ को रवाना करेंगे. इस अभियान का मकसद साइबर ठगी और ऑनलाइन धोखाधड़ी के प्रति जागरूक करना है. सीएम जबलपुर दौरे से लौटने के बाद इस कार्यक्रम में शामिल होंगे. वहीं मध्य प्रदेश में मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया है. मौसम विभाग ने अगले 48 से 72 घंटों में राज्य में प्रवेश करने की संभावना जताई है. वहीं मानसून के आने से पहले ही राज्य में प्री-मानसून का दौर शुरू हो गया है. बुधवार को मौसम विभाग ने राज्य के 42 जिलों में तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की है. इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रशासनिक बदलावों से लेकर राजनीतिक घटनाक्रम तक बहुत कुछ हो रहा है. अपराध और मौसम से जुड़ी कई खबरें भी सुर्खियों में हैं. सभी बड़े और छोटे जिलों की ताज़ा खबरों के लिए ZEE MP-CG के लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें...