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MP Breaking News LIVE: जबलपुर दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, MP के 42 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें

MP News Today Live Updates: 24 जून बुधवार को मध्य प्रदेश में राजनीति से लेकर मौसम तक कई खबरें सुर्खियों में हैं. अगर आप हर छोटे-बड़े जिले की सभी खबरें एक साथ जानना चाहते हैं, तो Zee MPCG लाइव ब्लॉग के साथ जुड़े रहिए...

Written ByPooja
Published: Jun 24, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jun 24, 2026, 09:05 AM IST
MP Breaking News LIVE: जबलपुर दौरे पर रहेंगे CM मोहन यादव, MP के 42 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट, पढ़ें बड़ी खबरें
24 June 2026 08:48 AM (IST)

ग्वालियर में घर के अंदर जिंदा जला युवक 

ग्वालियर में एक घर में आग लगने से एक युवक जलकर मर गया. दमकलकर्मियों ने दो वॉटर टेंडरों की मदद से आग पर काबू पाया, जिसके बाद युवक अपने बिस्तर पर जला हुआ मिला. थाटीपुर थाना क्षेत्र के नदी पार टाल का रहने वाला था विजय शाक्य. बताया जा रहा है कि युवक पत्नी की मौत के बाद डिप्रेशन में था.

24 June 2026 08:47 AM (IST)

शिवपुरी में 70 बोरी डीएपी से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त

शिवपुरी जिले के कोलारस क्षेत्र के ग्राम लेवा में कृषि विभाग और तेंदुआ थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 70 बोरी डीएपी उर्वरक से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली जब्त की गई है. जांच के दौरान उर्वरक से संबंधित कोई बिल या चालान नहीं मिला, जबकि ट्रैक्टर चालक रिंकू धाकड़ और उसका एक साथी मौके से फरार हो गए। कृषि विभाग की शिकायत पर तेंदुआ थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

 

24 June 2026 08:46 AM (IST)

पन्ना में शराब तस्करी में फरार दो आरोपी गिरफ्तार

पन्ना जिले में पवई थाना पुलिस के द्वारा दिनांक 15-05 -26 को सिमरी हार पवई से कुल 42 पेटी अवैध शराब जप्त करके धारा 34(2) आबकारी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर एक आरोपी को मोके से गिरफ्तार किया गया था. लेकिन दो आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गए थे. जिनकी तलाश के लगातार प्रयास पुलिस कर रही थी. अब पुलिस ने दोनों फरार आरोपी जोगेंद्र सिंह पिता इंद्रपाल सिंह उम्र 27 साल निवासी ग्राम बूढ़ा थाना पवई एवं आशवेन्द्र उर्फ बच्चा पटेल पिता नरेंद्र पटेल उम्र 25 साल निवासी नन्ही पवई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है. 

24 June 2026 08:44 AM (IST)

एमपी में शिक्षकों को बड़ी राहत

एमपी के शिक्षकों को ट्रांसफर में राहत भरी खबर ट्रांसफर में मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्यता को लेकर देर रात ढील दी गई. अब वैकल्पिक दस्तावेज दे सकेंगे शिक्षक. विवाह संबंधी दस्तावेज की जगह शिक्षक समग्र कार्ड/सेवा पुस्तिका सत्यापित पृष्ठ या अन्य कोई सुसंगत दस्तावेज कर सकते हैं. दिव्यांग शिक्षकों को लेकर अभी राहत नहीं मिली है. एक वर्ष के भीतर जारी दिव्यांगता प्रमाणपत्र की मांग को लेकर शिक्षक परेशान रहे, जिनके पास शासन के नियमों के अनुसार निर्धारित अवधि तक वैध प्रमाणपत्र उपलब्ध हैं.

24 June 2026 08:41 AM (IST)

भोपाल में दो दिनों के लिए बंद रहेगा मेट्रो

भोपाल में 24 और 25 जून को सुभाष नगर और एम्स के बीच मेट्रो सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेंगी. इन दो दिनों के दौरान, कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी (CMRS) की एक टीम नए सिग्नलिंग सिस्टम का बारीकी से निरीक्षण और टेस्टिंग करेगी. निरीक्षण सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद 26 जून को सेवाएँ फिर से शुरू हो जाएंगी.

24 June 2026 08:40 AM (IST)

मध्य प्रदेश का मौसम

भोपाल मौसम विभाग (IMD) के अनुसार मानसून राज्य की सीमा तक पहुंच गया है और अगले 48 से 72 घंटों में इसके राज्य में प्रवेश करने की संभावना है. इस बीच मानसून के आने से पहले ही राज्य में प्री-मॉनसून बारिश का दौर शुरू हो गया है. बुधवार को मौसम विभाग ने राज्य के 42 प्रमुख जिलों में तेज हवाओं और आंधी-तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी की.

24 June 2026 08:38 AM (IST)

जबलपुर दौरे पर रहेंगे सीएम मोहन

मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव आज जबलपुर दौरे पर रहेंगे. दोपहर 12 बजे भोपाल से जबलपुर के लिए रवाना होंगे. यहां वे वीरांगना रानी दुर्गावती बलिदान दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे. जिसके बाद दोपहर 2:00 बजे जबलपुर से भोपाल के लिए रवाना होंगे. शाम 5:00 रविंद्र भवन में साइबर जनजागरू अभियान कार्यक्रम में शामिल होंगे.

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Pooja

Pooja

पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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