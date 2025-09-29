बिहार चुनाव में BJP का 'MP मॉडल', पार्टी ने दिग्गजों को सौंपी जिम्मेदारी, वीडी शर्मा, विश्वास सारंग समेत कई नेता शामिल

MP Politics-बिहार विधानसभा चुनाव के लिए मध्यप्रदेश के दिग्गज नेताओं की बीजेपी ने तैनाती की है. मध्यप्रदेश बीजेपी के प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह को बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने सौंपी है. बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राज्य को 5 जोन में बांटा है. इनमें से दो बड़े जोन की जिम्मेदारी मध्यप्रदेश के प्रभारी को दो गई है. डॉ. महेंद्र सिंह को मिथिला और तिरहुत की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

12 जिलों की 58 सीटें

मध्यप्रदेश बीजेपी के प्रदेश प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा को मिथिला और तिरहुत जोन में करीब 12 जिलों की 58 विधानसभा सीटें और 10 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है. दोनों नेताओं के अलावा इन इलाकों में उत्तरप्रदेश के दिग्गज नेताओं को एक-एक लोकसभा में तैनात किया गया है.

45 सीटों की जिम्मेदारी

वही बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन मंत्री अजय जामवाल को सारण और चंपारण क्षेत्र की करीब 45 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा बीजेपी ने मध्यप्रदेश के 6 बड़े नेताओं को बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अलग-अलग इलाकों में तैनात किया है. सभी को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई हैं.

किसे कहां की मिली जिम्मेदारी

बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और खजुराहो सांसद वीडी शर्मा को पटना और बेगूसराय क्षेत्र की जिम्मेदारी दी गई है. खेल मंत्री विश्वास सारंग को सिवान, पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया को गोपालगंज, उज्जैन सांसद अनिल फिरोजिया को गया, खरगोन सांसद गजेन्द्र पटेल को खगड़िया, पूर्व सांसद डॉ केपी यादव को समस्तीपुर में भेजा गया है. मध्यप्रदेश के अलावा दूसरे राज्यों के बीजेपी नेताओं को भी बिहार विधानसभा चुनाव में जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं.

