जन्मदिन से पहले BJP प्रदेश अध्यक्ष की अपील, कार्यकर्ताओं के लिए तय की गाइडलाइन, क्या है प्लान

Hemant Khandelwal-मध्यप्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं. सादगी और सरल जीवनशैली के लिए उन्हें बेहद पसंद किया जाता है. वे अक्सर सामान्य शर्ट-पैंट में ही नजर आते हैं और बड़े राजनीतिक आयोजनों में भी नेताओं की पारंपरिक भव्य पोशाक से दूरी बनाए रखते हैं. यही कारण है कि वे अपने आचरण के माध्यम से पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को भी सादगी और सादे जीवन का संदेश देना चाहते हैं.

जन्मदिन पर की अनोखी पहल

यही वजह है कि उन्होंने अपने आगामी जन्मदिन को लेकर भी अनोखी पहल की है. हेमंत खंडेलवाल ने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि उनके जन्मदिन पर शुभकामनाओं के लिए बैनर, होर्डिंग्स और पोस्टर न लगाएं. हेमंत खंडेलवाल का कहना है कि कार्यकर्ताओं का स्नेह और संगठन के प्रति समर्पण उनके लिए सबसे बड़ा उपहार है. साथ ही उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उपहार या किसी तरह के प्रचार माध्यम से शुभकामनाएं देना उनके सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है.

3 सितंबर को है जन्मदिन

गौरतलब है कि हेमंत खंडेलवाल का जन्मदिन 3 सितंबर को है. वर्तमान में वे बैतूल में निवास कर रहे हैं, जबकि उनका जन्म उत्तर प्रदेश के मथुरा में हुआ था. जन्मदिन को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा था और प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर तैयारियां भी चल रही हैं, लेकिन उन्होंने कार्यकर्ताओं से खास अपील करते हुए इसके लिए मना किया है.

Add Zee News as a Preferred Source

एक्स पर किया पोस्ट

बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने नेताओं, कार्यकर्ताओं तक यह संदेश पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है. उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा आदरणीय कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, आप सभी से विनम्र आग्रह है कि मेरे जन्मदिन पर होर्डिंग्स, बैनर या किसी प्रचार माध्यम से कृपया शुभकामनाएँ न दें, आपका स्नेह और संगठन के प्रति समर्पण ही मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार है, आप सभी के आशीर्वाद और निरंतर समर्थन के लिए मैं हृदय से कृतज्ञ हूँ.

यह भी पढ़ें-सुर्खियों में BJP के गालीबाज विधायक! प्रदर्शन के दौरान भूले भाषा की मर्यादा, PM की मां को गाली का कर रहे थे विरोध

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!