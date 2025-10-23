Advertisement
MP बीजेपी की प्रदेश कार्यकारिणी घोषित, हेमंत खंडेलवाल की नई टीम में नौ उपाध्यक्ष, चार प्रदेश महामंत्री

MP Politics-बीजेपी ने प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है. बीजेपी केंद्रीय मुख्यालय से इसकी सूची जारी की गई है. बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल की टीम में 9 प्रदेश उपाध्यक्ष और 4 प्रदेश महामंत्री बनाए गए हैं. वहीं चार मोर्चे के अध्यक्ष भी बदले गए हैं. 

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Oct 23, 2025, 05:55 PM IST
BJP State Executive Team Announced-मध्यप्रदेश बीजेपी में प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान हो गया है. गुरुवार को बीजेपी केंद्रीय मुख्यालय से सूची जारी कर दी गई है. बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल को नई टीम मिल गई है. इस टीम में लता वानखेड़े, सुमेर सोलंकी, गौरव रणदिवे और राहुल कोठारी को प्रदेश महामंत्री बनाया गया है. वहीं 9 नेताओं को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके अलावा चार मोर्चों के अध्यक्ष भी बदले गए हैं. 

मीडिया प्रभारी को दोबारा मौका
टीम हेमंत में मौजूदा मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल को दोबारा मौका दिया गया है. आशीष अग्रवाल को विधानसभा चुनाव से पहले जिम्मेदारी सौंपी गई थी. रीवा संभाग के संगठन मंत्री रहे श्याम महाजन को प्रदेश कार्यालय मंत्री बनाया गया है. वहीं अखिलेश जैन को कोषाध्यक्ष बनाया गया है.

इन नेताओं का हुआ प्रमोशन
पूर्व बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा की टीम में प्रदेश महामंत्री के तौर पर काम कर चुके पूर्व विधायक रणबीर सिंह रावत को उपाध्यक्ष बनाया गया है. वहीं बीजेपी की प्रदेश मंत्री और विधायक मनीषा सिंह का प्रमोशन हुआ है, अब मनीषा सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष बनाई गई हैं. पहले संभागीय संगठन मंत्री रहे शैलेंद्र बरुआ बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष बने हैं.

सिंधिया के करीबी बने प्रदेश उपाध्यक्ष
वहीं सीएम मोहन यादव के करीबी माने जाने वाले प्रभुलाल जाटव को प्रदेश उपाध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक पूर्व मंत्री प्रभुराम चौधरी को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं. कांत देव सिंह एक बार फिर से प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं. मध्य प्रदेश युवा कल्याण आयोग के पूर्व अध्यक्ष निशांत खरे भी उपाध्यक्ष बने हैं.

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की टीम में नौ उपाध्यक्ष

  • रणवीर रावत
  • कांतदेव सिंह
  • प्रभुराम चौधरी
  • शैलेंद्र बरुआ
  • मनीषा सिंह
  • नंदिता पाठक
  • सुरेंद्र शर्मा
  • निशांत खरे
  • प्रभुलाल जाटव

ये बने प्रदेश महामंत्री

  • लता वानखेड़े
  • सुमेर सोलंकी
  • राहुल कोठारी
  • गौरव रणदिवे

