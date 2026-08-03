/MP कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, खराब परफॉर्मेंस वाले जिला अध्यक्षों की होगी छुट्टी, 4 अगस्त को दिल्ली में अहम बैठक

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मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन में संभावित बदलावों और आगामी रणनीति को लेकर कांग्रेस आलाकमान सक्रिय हो गया है. इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को दिल्ली तलब किया गया है. 4 अगस्त को दिल्ली में प्रदेश संगठन की समीक्षा बैठक आयोजित होगी, जिसमें संगठन की कार्यप्रणाली और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.
बैठक में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (PCC) अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी समेत सभी प्रदेश सह-प्रभारियों को शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं. माना जा रहा है कि बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने, आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों और संभावित संगठनात्मक बदलावों पर मंथन किया जाएगा. कांग्रेस आलाकमान प्रदेश इकाई के कामकाज की समीक्षा कर आगे की रणनीति तय करेगा.
जिला अध्यक्षों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट का होगा मूल्यांकन
सूत्रों के मुताबिक हाई-लेवल मीटिंग में मध्य प्रदेश में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की गहन समीक्षा की जाएगी. इसके अलावा, जिला स्तर पर पार्टी की स्थिति का पता लगाने के लिए सभी जिला अध्यक्षों के परफॉर्मेंस रिपोर्ट का भी मूल्यांकन किया जाएगा. खबरों के अनुसार, उन जिला अध्यक्षों को हटाने की तैयारी चल रही है जिनका परफॉर्मेंस निराशाजनक रहा है या जो संगठन के मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं. यह फैसला उनके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड के आधार पर लिया जाएगा.
नया रोडमैप किया जाएगा तैयार
4 अगस्त को होने वाली बैठक का मुख्य एजेंडा राज्य में संगठन को फिर से मजबूत करना है. बैठक में राज्य संगठन की मौजूदा स्थिति, जिला और ब्लॉक स्तर पर चल रही गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी. आने वाली राजनीतिक चुनौतियों और चुनाव की तैयारियों से निपटने के लिए एक नया रोडमैप तैयार किया जाएगा. राज्य में मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर सरकार को घेरने के लिए पार्टी के रुख और रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा होगी. हाई कमान की इस समीक्षा बैठक के बाद, मध्य प्रदेश कांग्रेस में संगठन और प्रशासन के स्तर पर बड़े बदलाव हो सकते हैं.
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