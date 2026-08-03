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MP कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, खराब परफॉर्मेंस वाले जिला अध्यक्षों की होगी छुट्टी, 4 अगस्त को दिल्ली में अहम बैठक

मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन की समीक्षा के लिए 4 अगस्त को दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान की अहम बैठक होगी. बैठक में प्रदेश संगठन के कामकाज, संगठन सृजन अभियान, जिलाध्यक्षों के प्रदर्शन और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की जाएगी.

Written ByPooja
Published: Aug 03, 2026, 09:18 AM IST|Updated: Aug 03, 2026, 01:52 PM IST
MP कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी, खराब परफॉर्मेंस वाले जिला अध्यक्षों की होगी छुट्टी, 4 अगस्त को दिल्ली में अहम बैठक

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Pooja

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पूजा सिंह एक डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में वह Zee News (MP-CG) की डिजिटल टीम का अहम हिस्सा हैं. पूजा की मुख्य विशेषज्ञता मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की राजनीति, क्राइम, और हाइपरलोकल (स्थानीय) खबरों की सटीक एवं रियल-टाइम कवरेज में है.

माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद पूजा ने अपने करियर की शुरुआत ETV भारत से की थी. इसके बाद उन्होंने Inshorts और नवभारत जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया संस्थानों में काम करते हुए न्यूज़ डेस्क ऑपरेशंस और डिजिटल जर्नलिज्म में गहरी पकड़ बनाई है.

पूजा सिंह से आप सीधे Pooja1.Singh@India.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं.

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