कमलनाथ के गढ़ में खलबली! समर्थकों को लगा बड़ा झटका, छिंदवाड़ा सहित 4 जिलों की कार्यकारिणी भंग, जानें क्या है नया आदेश

MP Congress News: मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने चार जिलों की जिला कार्यकारिणी भंग कर दी.  यह फैसला ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी (AICC) के निर्देश के बाद लिया गया. अब नई गाइडलाइंस के हिसाब से फिर से जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा.

 

Written By  Pooja|Reported By: Zee News Desk|Last Updated: Feb 13, 2026, 02:53 PM IST
MP Congress News: मध्यप्रदेश कांग्रेस ने संगठन में कड़ाई दिखाते हुए चा जिलों की जिला कार्यकारिणी भंग कर दी है. यह कदम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के निर्देश के बाद लिया गया है. अब नई गाइडलाइन के तहत उन जिलों में दोबारा कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा.

AICC ने सभी राज्यों को साफ निर्देश दिए हैं कि जिला कार्यकारिणी में छोटे जिलों में 31 और बड़े जिलों में 51 से ज्यादा सदस्य नहीं होने चाहिए. इसी निर्देश के मुताबिक मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने छिंदवाड़ा, सागर, मऊगंज और झाबुआ जिलों में घोषित पदाधिकारियों से जिम्मेदारियां वापस ले ली हैं.

AICC का निर्देश 

गौरतलब है कि AICC का निर्देश जारी होने से ठीक दो दिन पहले इन चार जिलों में जिला कार्यकारिणी की घोषणा की गई थी. उस दौरान बड़े पैमाने पर पदों का बंटवारा किया गया था. खासकर छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस ने 250 से ज्यादा पदाधिकारियों की घोषणा की गई थी. जिससे संगठन में गरमागरम बहस छिड़ गई थी.  पार्टी नेतृत्व ने साफ कर दिया है कि संगठन में संतुलन और अनुशासन बनाए रखने के लिए निर्धारित मानकों का पालन करते हुए ही नई जिला कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा.

नए सिरे कार्यकारिण का होगा गठन

प्रदेश कांग्रेस जल्द ही चारों जिलों में जिला कार्यकारिणी बनाने का प्रोसेस शुरू करेगी. माना जा रहा है कि इस बार मेंबर्स की संख्या कम रखते हुए कार्यक्षमता और प्रदर्शन को प्राथमिकता दी जाएगी. बाकी जिलों के लिए भी जिला कार्यकारिणी बनाई जाएंगी. PCC चीफ जीतू पटवारी इन दिनों मध्य प्रदेश के अलग-अलग संभागों  का दौरा कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और फीडबैक इकट्ठा कर रहे हैं.

कमलनाथ के समर्थकों  को बड़ा झटका 
कार्यकारणी के भंग होने से सबसे ज्यादा झटका पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के समर्थकों को बड़ा झटका लगा है.अभी कुछ दिन पहले की छिंदवाड़ा में काफी सोच विचार ने के बाद यहां कार्यकारिण की घोषणा की थी. छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस ने 250 से ज्यादा पदाधिकारियों की घोषणा की गई थी. 

ये भी पढ़ें: जीतू पटवारी ने कांग्रेस विधायक को बताया हॉलीवुड हीरो, बोले-सोचा ये कौन खड़ा है

 

