MP में 'वंदे मातरम्' पर आर-पार, CM मोहन का सभी 6 छंद गाने का ऐलान, मंत्री बोले- 'नहीं गाना तो पाकिस्तान जाओ'

MP News-मध्यप्रदेश में वंदे मातरम् को लेकर विवाद खड़ा हो गया. केंद्र सरकार के ऐलान के बाद सीएम मोहन यादव ने वंदे मातरम् के सभी 6 छंदों का गायन शिक्षण संस्थानों, मदसरों और सरकारी कार्यक्रमों में गायन अनिवार्य करने का निर्देश जारी किया. इसे उन्होंने आजादी के सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि बताया. वहीं इस निर्देश पर कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आपत्ति जताई है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Feb 13, 2026, 07:23 PM IST
MP में 'वंदे मातरम्' पर आर-पार, CM मोहन का सभी 6 छंद गाने का ऐलान, मंत्री बोले- 'नहीं गाना तो पाकिस्तान जाओ'

Controversy Over Vande Mataram-मध्यप्रदेश की सियासत में एक बार फिर वंदे मातरम् को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया है. पक्ष और विपक्ष वंदे मातरम् को लेकर आमने-सामने आ गए हैं. केंद्र सरकार के हालिया दिशा-निर्देशों के बाद, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यक्रमों और मदसरों में वंदे मातरण के सभी छह छंदों को गाना अनिवार्य करने का आदेश जारी किया है. इसी आदेश को लेकर कांग्रेस विधायक और मुस्लिम स्कॉलर ने आपत्ति जताई है. वंदे मातरम् करने के ऐलान को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने यहां तक कह दिया कि जो वंदे मातरम् नहीं बोलेगा वो देश छोड़कर पाकिस्तान चला जाए.

सीएम ने दिए लागू करने के निर्देश
केंद्र सरकार के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस फैसले को तुरंत लागू करने के निर्देश देते हुए कहा कि कहा कि यही अमर शहीदों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी. पूरा देश अमर शहीद बलिदानियों को याद करेगा, जिन्होंने आजादी के पहले वंदे मातरम् के बलबूते पर अपना सर्वस्व बलिदान दिया. वहीं स्कूल शिक्षा मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने भी यह स्पष्ट किया यह आदेश बिना किसी भेदभाव के सभी शैक्षणिक संस्थाओं, चाहे वह स्कूल हों या मदरसा, पर समान रूप से लागू होगा. 

आरिफ मसूद ने मजहबी आजादी से जोड़ा
कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे मजहबी आजादी से जोड़ते हुए अनुच्छेद 25 का हवाला दिया है तो वहीं कुछ मुस्लिम संगठनों और मौलानाओं ने भी पूरे छह छंद अनिवार्य किए जाने पर आपत्ति जताई है. मुख्यमंत्री मोहन यादव के ऐलान का कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने विरोध किया और कहा कि भारत एक प्रजातांत्रिक देश है. हमें संविधान के आर्टिकल 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने कहा कि विवाद केवल वंदे मातरम् की कुछ लाइनों को लेकर है. वंदे मातरम् में कुछ शब्द ऐसे हैं, जिसे लेकर हमारी मजहबी आजादी पर अंकुश लगता दिखाई देता है. जो आदेश निकाला गया है, उसे लेकर एकराय होकर फैसला लिया जाएगा. 

आदेश को लेकर संशय की स्थिति
भोपाल के मदसरों में इस आदेश को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है. मुस्लिम स्कॉलर्स और काजी रफीक अहमद का कहना है कि सरकार बुनियादी मुद्दों को छोड़कर बार-बार मजहबी मुद्दों को हवा दे रही है. मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस नए कानून का अध्ययन कर रहा है, जिसके बाद ही कोई आधिकारिक रुख साफ किया जाएगा. 

नहीं गाना तो जाएं पाकिस्तान
इस पूरे विवाद में बयानबाजी जारी है. इसी बीच कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने आक्रामक रुख अपनाते हुए बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि जिन्हें भी राष्ट्रगीत गाने में आपत्ति है, उन्हें देश छोड़कर पाकिस्तान चले जाना चाहिए.

