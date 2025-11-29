Advertisement
MP में अभी कितनी है विधायकों की सैलरी, क्या-क्या सुविधाएं मिलती है? एक बार फिर बढ़ने वाला है वेतन

MP Politics-मध्य प्रदेश सरकार माननीयों के वेतन भत्तों को लेकर विधेयक लाने की तैयारी में है. विधायकों का वेतन-भत्ता 1.70 लाख रुपये हो सकता है. सरकार विधासनसभा के शीतकालीन सत्र में विधेयक लाएगी. दस साल बाद मुख्यमंत्री, मंत्री विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष विधायक और पूर्व विधायक के वेतन-भत्ते में वृद्धि होगी. विधानसभा के शीतकालीन सत्र में सामान्य प्रशासन और संसदीय कार्य विभाग वेतन-भत्ता संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Nov 29, 2025, 11:39 AM IST
MLA Salary And Benefits-मध्यप्रदेश सरकार ने माननीयों के वेतन-भत्तों में बढ़ोतरी की तैयारी पूरी कर ली है. मंत्रियों, विधायकों, पूर्व विधायकों और विधानसभा के प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन में व्यापक वृद्धि पर अब अंतिम निर्णय की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. संसदीय कार्य विभाग ने गुरुवार को बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री मोहन यादव को भेज दिया है. सरकार की योजना है कि आगामा 1 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस संबंध में विधेयक पेश किया जाएगा. राज्य में लगभग 9 साल बाद यह संसोधन होने जा रहा है. पड़ोसी राज्य राजस्थान और छत्तीसगढ़ पहले ही अपने माननीयों के वेतन बढ़ा चुके हैं. इसी के बाद मध्यप्रदेश में भी यह प्रक्रिया तेज हुई. 

जानिए कैसे शुरू हुई वेतन बढ़ोतरी की प्रक्रिया
इस साल बजट सत्र के दौरान विपक्ष के नेता उमंग सिंघार सहित कई विधायकों ने सदन में वेतन-भत्ते बढ़ाने की मांग उठाई थी. इस पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने सुझाव दिया कि यदि सरकार चाहे तो वेतन वृद्धि पर विचार करने के लिए समिति बनाई जा सकती है. सीएम मोहन यादव ने इसे तुंरत स्वीकार किया. इसके बाद 27 अक्टूबर को एक तीन सदस्यीय समिति का गठन किया गया, जिसमें डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा, बीजेप विधायक अजय विश्नोई और कांग्रेस विधायक सचिन यादव को सदस्य बनाया गया. संसदीय कार्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अनुपम राजन को सदस्य सचिव नियुक्त किया गया. 

कमेटी की सिफारिशों और नया प्रस्ताव
समिति ने दो चरणों में बैठकें कर वेतन, भत्तों और पेंशन में बढ़ोतरी का विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया. प्रस्ताव भेजने पर सरकार ने निर्देश दिया कि इसमें मुख्यमंत्री, मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के वेतन-भत्तों को भी शामिल किया जाए. इसके बाद समिति ने संशोधित प्रस्ताव तैयार किया और शासन को भेज दिया. 

कितनी बढ़ेगी सैलरी
आधिकारिक जानकारी के अनुसार, विधायकों की सैलरी में 60 हजार रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी, जो वर्तमान वेतन का लगभग 54 प्रतिशत है. इसके बाद उनका वेतन 1.10 लाख से बढ़कर 1.70 लाख रुपए हो जाएगा. आखिरी बार 2016 में सैलरी बढ़ाई गई थी. फिलहाल वेतन संरचना है, 30 हजार बेसिक + 80 हजार रुपए भत्ता, कुल 1 लाख 10 हजार रुपए. 

पू्र्व विधायकों को भी मिलेगा लाभ
पूर्व विधायकों की पेंशन राशि बढ़ाकर 58 हजार रुपए करने पर सहमति बनी है. मंत्रियों-पदाधिकारियों के वेतन में भी 18-30 प्रतिशत बढ़ोतरी होगी. मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष के वेतन-भत्ते में 18 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक वृद्धि की जाएगी. 

अभी इतना होता है खर्च

  • मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल (कुल 30 सदस्य) के वेतन–भत्ते पर खर्च: करीब 2 करोड़ 75 लाख रुपए प्रति माह.
  • विधानसभा अध्यक्ष का वेतन–भत्ता: 1 लाख 85 हजार रुपए प्रतिमाह.
  • 199 विधायकों पर कुल मासिक खर्च: 2 करोड़ 18 लाख 90 हजार रुपए.
  • कुल मिलाकर माननीयों के वेतन–भत्तों पर मासिक वित्तीय बोझ करीब 4.95 करोड़ रुपए होगा.

