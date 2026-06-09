/MP में राज्यसभा की जंग, जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, विधायकों की खरीद-फरोख्त रोकने की मांग

पीएम मोदी को लिखा पत्र

जीतू पटवारी ने अपने पत्र में तीखा हमला बोलते हुए लिखा है कि बीजेपी के पास तीसरी सीट जीतने के लिए 10 विधायक कम हैं. ऐसे में इस कमी को पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर जोड़-तोड़ का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने आशंका जताई है कि कुर्सी हथियाने की होड़ में कुछ लोग लूट का माल लगाकर सत्ता में भागीदार बनने का सपना देख रहे हैं. पटवारी ने अपने पत्र में लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि मध्यप्रदेश की जागरूक जनता सत्य को पहचानेगी, लोकतंत्र की रक्षा करेगी और राजनीति को बाजार बनने से रोकेगी. उन्होंने कहा कि अगर हम आज लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़े रहेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व करेंगी.