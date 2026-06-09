/MP में राज्यसभा की जंग, जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, विधायकों की खरीद-फरोख्त रोकने की मांग

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MP Rajyasabha Election-मध्यप्रदेश में राज्यसभा की तीसरी सीट के लिए मुकाबला बेहद दिलचस्प और राजनीतिक रूप से गरमा गया है. बीजेपी ने आखिरी वक्त पर अपना तीसरा उम्मीदवार उतारकर मुकाबला कड़ा कर दिया है. वहीं बीजेपी के उम्मीदवार उतारने के बाद कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ गईं हैं. इसी बीजेपी मध्यप्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सूबे की सियासत में खलबली मचा दी है. जीतू पटवारी ने पीएम मोदी से चुनाव में विधायकों की खरीर-फरोख्त को रोने की मांग की है.
पीएम मोदी को लिखा पत्र
जीतू पटवारी ने अपने पत्र में तीखा हमला बोलते हुए लिखा है कि बीजेपी के पास तीसरी सीट जीतने के लिए 10 विधायक कम हैं. ऐसे में इस कमी को पूरी करने के लिए बड़े पैमाने पर जोड़-तोड़ का प्रयास किया जाएगा. उन्होंने आशंका जताई है कि कुर्सी हथियाने की होड़ में कुछ लोग लूट का माल लगाकर सत्ता में भागीदार बनने का सपना देख रहे हैं. पटवारी ने अपने पत्र में लिखा, मुझे पूरा विश्वास है कि मध्यप्रदेश की जागरूक जनता सत्य को पहचानेगी, लोकतंत्र की रक्षा करेगी और राजनीति को बाजार बनने से रोकेगी. उन्होंने कहा कि अगर हम आज लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ खड़े रहेंगे, तभी आने वाली पीढ़ियां हम पर गर्व करेंगी.
बेंगलुरु शिफ्ट किए जा रहे कांग्रेस विधायक
नामांकन के आखिरी दिन बीजेपी की ओर से मध्यप्रदेश मत्स्य कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष महेश केवट ने तीसरे उम्मीदवार के रूप में पर्चा दाखिल किया. इससे पहले शनिवार को बीजेपी की तरफ से तरुण चुघ और रजनीश अग्रवाल ने नामांकन दाखिल किया था. वहीं, कांग्रस की ओर से पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन मैदान में हैं. कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन की जात का दावा कर रहे हैं.
विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट कर रही कांग्रेस
बीजेपी के महेश केवट के मैदान में उतरने के बाद मुकाबला कड़ा हो गया है और कांग्रेस को अब क्रॉस वोटिंग का डर सताने लगा है. इसी खौफ के चलते कांग्रेस अपने सभी विधायकों को कर्नाटक शिफ्ट कर रही है. इसके लिए स्टार एयरलाइंस का 72 सीटर विशेष विमान बुक किया गया है, जिससे विधायकों को भोपाल से बेंगलुरु ले जाया जा रहा है.
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