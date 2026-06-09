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MP में राज्यसभा की जंग, जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, विधायकों की खरीद-फरोख्त रोकने की मांग

MP Politics-मध्यप्रदेश में तीसरी राज्यसभा सीट पर बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने पीएम नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र लिखकर विधायकों की खरीद-फरोख्त को रोकने की मांग उठाई है.

Written ByHarsh Katare
Published: Jun 09, 2026, 01:39 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 01:39 PM IST
MP में राज्यसभा की जंग, जीतू पटवारी ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, विधायकों की खरीद-फरोख्त रोकने की मांग

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Harsh Katare

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हर्ष कटारे Zee News (डिजिटल) में सब एडिटर की जिम्मेदारी निभा रहे हैं. 2023 में News18 चैनल के साथ मीडिया के क्षेत्र में कदम रखा और वर्तमान में ZEE मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ टीम के साथ जुड़े हैं. राजनीति और क्राइम हर्ष का पसंदीदा विषय है, जिससे इन खबरों पर बारीक पकड़ रखते हैं. हर्ष को डिजिटल मीडिया में 2 सालों से ज्यादा का अनुभव हो चुका है और सीखना जारी है. घूमना और किताबें पढ़ना इन्हें सबसे पसंद आता है.

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