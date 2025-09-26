राहुल गांधी के 'चुंबन' वाले बयान पर MP में सियासत तेज, विजयवर्गीय के बयान पर शाह ने सहमति जताई, बोले-ये हिंदुस्तानी संस्कृति नहीं

MP Politics-मध्यप्रदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है. इसी बीच मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कैलाश विजयवर्गीय के राहुल गांधी पर दिए चुंबन वाले बयान पर सहमति जताई है. एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता नहीं सिखाती है. यह हमारी संस्कृति नहीं है.

क्या बोले मंत्री शाह

मंत्री विजय शाह ने कहा ये मेरी (कंचन तनवे की तरफ इशारा करते हुए) सगी बहन भी हैं तो क्या मैं सार्वजनिक रूप से चुंबन लूंगा. यह हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता नहीं सिखाती है. ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता, रीति-रिवाज और पंरपरा यह नहीं सिखाते हैं और जो सिखाते हैं, अपने घर में करें, चौराहे पर नहीं.

विजयवर्गीय ने दिया था बयान

शाह ने यह बात मंत्री विजयवर्गीय के बयान के समर्थन में कही है. दरअसल, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक दिन पहले शाजापुर के एक कार्यक्रम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि आज के हमारे नेता प्रतिपक्ष ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बीच चौराहे पर चुंबन करते हैं. विजयवर्गीय ने कहा हमारी बहनों के यहां पानी तक नहीं पीते हैं. मेरे पिताजी घर से पानी का लोटा लेकर आते थे. उन्होंने वहां लोगों से कहा कि आप में से कौन हैं, जो अपनी जवान बहन-बेटी को बीच चौराहे पर चुंबन करता है. ये संस्कारों का अभाव है. ये संस्कार तो विदेशी संस्कृति के हैं. इसमें उनकी गलती नहीं है. वह विदेश में पले-बढ़े हैं. ऐसे संस्कार का अनुभव है.

बयान पर दी सफाई

गुरुवार को दिए अपने बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि मैं किसी रिश्ते की पवित्रता पर प्रश्न चिह्न नहीं उठा रहा हूं. भाई बहन का पिता बेटी का पवित्र रिश्ता पर मैं एक मर्यादा की बात कर रहा हूं, बाकी संबंध प्रेम के हैं मैं भी अपनी बहन का सर चूमता हूं ऐसी बात नहीं है. मेरा पूरा भाषण सुन लेते तो यह प्रश्न नहीं उठाता. मैंने भारतीय और विदेशी संस्कृति की बात की है.

