Advertisement
trendingNow1/india/madhya-pradesh-chhattisgarh/madhyapradesh2937642
Zee Madhya Pradesh ChhattisgarhMP-Politics

राहुल गांधी के 'चुंबन' वाले बयान पर MP में सियासत तेज, विजयवर्गीय के बयान पर शाह ने सहमति जताई, बोले-ये हिंदुस्तानी संस्कृति नहीं

MP News-राहुल गंधी को लेकर दिए गए कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर मंत्री विजय शाह ने सहमति जताई है. कैलाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि था नेता प्रतिपक्ष जवान बहन को बीच चौराहे पर चुंबन करते हैं. इसी बयान को लेकर मंत्री शाह ने समर्थन देते हुए कहा कि यह हमारी संस्कृति नहीं है.

 

Written By  Harsh Katare|Last Updated: Sep 26, 2025, 04:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राहुल गांधी के 'चुंबन' वाले बयान पर MP में सियासत तेज, विजयवर्गीय के बयान पर शाह ने सहमति जताई, बोले-ये हिंदुस्तानी संस्कृति नहीं

MP Politics-मध्यप्रदेश में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बयान पर सियासत तेज हो गई है. कांग्रेस लगातार सरकार पर हमला बोल रही है. इसी बीच मध्यप्रदेश के जनजातीय कार्य मंत्री विजय शाह ने कैलाश विजयवर्गीय के राहुल गांधी पर दिए चुंबन वाले बयान पर सहमति जताई है. एक चैनल को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि यह हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता नहीं सिखाती है. यह हमारी संस्कृति नहीं है. 

क्या बोले मंत्री शाह
मंत्री विजय शाह ने कहा ये मेरी (कंचन तनवे की तरफ इशारा करते हुए) सगी बहन भी हैं तो क्या मैं सार्वजनिक रूप से चुंबन लूंगा. यह हिंदुस्तानी संस्कृति और सभ्यता नहीं सिखाती है. ये हमारी संस्कृति नहीं है, हमारी सभ्यता, रीति-रिवाज और पंरपरा यह नहीं सिखाते हैं और जो सिखाते हैं, अपने घर में करें, चौराहे पर नहीं. 

विजयवर्गीय ने दिया था बयान
शाह ने यह बात मंत्री विजयवर्गीय के बयान के समर्थन में कही है. दरअसल, नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एक दिन पहले शाजापुर के एक कार्यक्रम ने राहुल गांधी पर निशाना साधा था. उन्होंने कहा था कि आज के हमारे नेता प्रतिपक्ष ऐसे हैं कि अपनी जवान बहन को बीच चौराहे पर चुंबन करते हैं. विजयवर्गीय ने कहा हमारी बहनों के यहां पानी तक नहीं पीते हैं. मेरे पिताजी घर से पानी का लोटा लेकर आते थे. उन्होंने वहां लोगों से कहा कि आप में से कौन हैं, जो अपनी जवान बहन-बेटी को बीच चौराहे पर चुंबन करता है. ये संस्कारों का अभाव है. ये संस्कार तो विदेशी संस्कृति के हैं. इसमें उनकी गलती नहीं है. वह विदेश में पले-बढ़े हैं. ऐसे संस्कार का अनुभव है.

Add Zee News as a Preferred Source

बयान पर दी सफाई
गुरुवार को दिए अपने बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि मैं किसी रिश्ते की पवित्रता पर प्रश्न चिह्न नहीं उठा रहा हूं. भाई बहन का पिता बेटी का पवित्र रिश्ता पर मैं एक मर्यादा की बात कर रहा हूं, बाकी संबंध प्रेम के हैं मैं भी अपनी बहन का सर चूमता हूं ऐसी बात नहीं है. मेरा पूरा भाषण सुन लेते तो यह प्रश्न नहीं उठाता. मैंने भारतीय और विदेशी संस्कृति की बात की है. 

मध्य प्रदेश नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें MP News और पाएं MP Breaking News in Hindi हर पल की जानकारी । यहां पढ़ें Politics की हर खबर | मध्य प्रदेश की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

mp newsMP Politicsmadhya pradesh news

Trending news

mp news
घर में घुसकर 4.5 साल के मासूम की बेरहमी से हत्या, धारदार हथियार से किए 2 टुकड़े
mp police
एमपी में में जलाया गया 8 करोड़ का 15 टन मादक पदार्थ, 7 जिलों में बड़ी कार्रवाई
mp cm helpline
सावधान! मध्य प्रदेश में सीएम हेल्पलाइन पर झूठी शिकायत करने वालों की अब खैर नहीं
chhattisgarh news
छत्तीसगढ़ में ED का बड़ा एक्शन, रायपुर-बिलासपुर में कई जगहों पर छापा
Raipur Crime News
लाखों की चोरी करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे, खाली घरों को बनाता था निशाना
damoh news
देर रात मुस्लिम इलाकों में मची खलबली, बाहरी लोगों से पुलिस ने कराई परेड; जानें वजह
mp news
MP कांग्रेस जिलाध्यक्षों की 10 दिनों की ट्रेनिंग, आखिर क्या सिखाएंगे राहुल गांधी?
pm awas yojana scam
प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा झोल! सचिव-सरपंच पर वसूली के लगाए आरोप
khargone news
महिला के चक्कर में भिड़ गए दो पक्ष, धारदार हथियार से सरपंच पति समेत तीन घायल
mp news
42 लाख के जेवरों से सजी मां दुर्गा, सुरक्षा के लिए लगाए गए पुलिस गार्ड और CCTV कैमरे
;